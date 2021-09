En su comparecencia ante los diputados Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, defendió los presupuestos presentados al Congreso de las críticas de las bancadas de la oposición.

Explicó que la recuperación está en marcha y dijo que el crecimiento de este año se ha sustentado en el motor interno de la economía, pero también que habló del gran optimismo en que el año próximo el crecimiento económico sería superior al actual.

Igual que Palacio Nacional, Ramírez de la O opinó que esa recuperación del crecimiento ocurrirá por el funcionamiento de T-MEC. Una paradoja. De la suerte de la prosperidad del “hegemónico” Estados Unidos depende la prosperidad mexicana.

Los poderes paralelos en varias regiones

Ya tiene México Evalúa la investigación que confirma lo relatado en este espacio hace más de nueve años, cuando el cobro de “protección” lo hacen bandas del crimen organizado, se convierten en poderes paralelos, hasta contra el Poder del Estado.

Hace 9 años se contó aquí de como evitó un comerciante de Ciudad Juárez un embargo del IMSS al llamar a sus “protectores”. Hombres armados evitaron el embargo y el comerciante, sin ser molestado, tuvo tiempo para reunir el dinero, pagarle al IMSS y todos contentos.

Esa eficacia de los poderes paralelos al Estado se siente y resiente en muchas regiones. Desarraigarla es difícil, pero no imposible, pero se necesita alianza de autoridades locales y federales, dinero y voluntad para confrontar a los criminales.

Asalto a Madera y la crítica de Fidel Castro

Ayer se cumplieron 56 años de que un grupo de activistas asaltó el cuartel de Madera, en la sierra de Chihuahua, inflamó el ánimo de muchos e inspiró movimientos guerrilleros, particularmente en Guerrero.

Hace muchos años, en una charla con amigos, Fidel Castro les contó sus razones para, a pesar de que promover la “revolución armada” en otros países, nunca respaldo a los guerrilleros de México.

Les dijo: “si no hubiera razones políticas para no apoyar la guerrilla en México, tampoco apoyaría una guerrilla en la sierra de Guerrero. La guerrilla, bien armada, tiene que vivir del terreno. Sabía que en Guerrero estaban condenados a fracasar”.

NOTAS EN REMOLINO

El presidente de Panamá Laurentino Cortizo pidió ayuda a la ONU para manejar la migración haitiana que cruza su país. Hasta hoy han pasado 80 mil haitianos, dijo. Eso da la medida del reto que enfrenta el Gobierno de México, del callejón en que, como se dijo aquí, le metió su original discurso humanista y del cual no saldrá con sólo reclamarle su política migratoria a Estados Unidos... La panista Adriana Dávila, fracasada aspirante a dirigir el PAN, presentó en el INE una denuncia contra Marko Cortez, denuncia desestimada por extemporánea. Ni modo... Contaba el fallecido periodista y escritor veracruzano Roberto Blanco Moheno que su rol como diputado acosar a la oposición. Es el rol de Gerardo Fernández Noroña; pero don Roberto no era patán... El escritor humanista José Luis Sampedro dijo: “Gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza con degollar a todos, luego no los degüella, pero los engancha a un carro... Ellos pensarán: bueno, al menos no nos ha degollado” ...