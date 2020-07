Después de una larga espera y algunos altibajos en el camino, este 1 de julio entró en vigor la actualización del TLCAN, es decir, el T-MEC. Hay que destacar el excepcional trabajo que realizó el equipo negociador mexicano, incluso logró la firma oficial aún durante la administración pasada. Sin embargo, tuvimos que esperar su ratificación por los cuerpos legislativos de los tres países e incluso, la adecuación del marco legal en algunos rubros previo a su arranque.

De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, tan sólo en 2019, el intercambio entre México y Estados Unidos superó los 570 mdd, cifra que da puntos a favor del tratado y lo coloca sin duda, como una herramienta muy importante para el crecimiento y desarrollo económico, no sólo de nuestro país, sino de la región completa.

En este contexto, ¿quién en su sano juicio no buscaría un acuerdo que le permita acceder al mercado de una de las potencias económicas más importantes del mundo?..., desafortunadamente, 2019 no es 2020.

Si bien, los tratados comerciales son instrumentos muy útiles para diversificar los bienes y servicios disponibles dentro de una economía y generan oportunidades de negocio que comúnmente no serían fáciles de encontrar sin ellos, se debe tener claro que por sí solos, no son solución para los problemas económicos que enfrente un país, sin cierta estabilidad la implementación será o muy complicada o en algunos casos imposible.

Hoy nuestro país carece de esa “cierta estabilidad”. Datos del INEGI señalan que la economía mexicana antes de la entrada en vigor del nuevo tratado, respecto del año pasado, se encuentra en una situación grave, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó un 19.7%, el indicador de confianza del consumidor disminuyó un 13.2%, la caída en el valor de la producción del sector de la construcción fue de 32.1%, las ventas al menudeo se redujeron en 23.6%, y por si fuera poco, la fallida cereza del pastel Pemex dejó de producir alrededor de 87,000 barriles al día.

Comercialmente tampoco estamos nada bien, las exportaciones totales respecto de 2019 presentaron una caída del 56.7%, mientras que las importaciones registraron una caída del 47.1%. Todos estos datos resultan poco alentadores y si bien la economía mexicana ya venía tambaleándose, la pandemia del Covid-19 remató al enfermo.

Creer que por sí solo el T-MEC va a solucionar nuestros problemas económicos es un gran error. La realidad es que llegamos a esta crisis sanitaria en mal estado, por la mala planeación económica del gobierno de la 4T, cuestión reflejada en la destrucción de la base productiva desde el inicio del sexenio.

Decisiones como la cancelación del NAICM, la construcción de la refinería en Dos Bocas o el tren maya, han sido pieza clave para generar incertidumbre entre inversionistas y empresarios, la constante violación al estado de derecho tiene como resultado descontento y desconfianza entre los actores económicos nacionales e internacionales.

Frente a este panorama, ¿cómo competir sin reglas claras?, y si las hay, ¿cómo estar seguros de que se harán respetar? Siendo claros, cuando el capital no tiene estas certezas simplemente se aleja. Entonces, cómo pretendemos competir en el tablero mundial y en específico con Estados Unidos si nuestra base, es decir, las pequeñas y medianas empresas han sido tratadas con la punta del pie al grado tal de estar en riesgo quiebra.

El T-MEC ayuda, pero no es nuestra salvación si el manejo de la economía y las finanzas públicas continua igual, ¿de qué sirve tener un Ferrari si no hay dinero para la gasolina?, pues lo mismo nos sucede, de nada servirá tener un acuerdo comercial actualizado, si primero no se pone orden dentro de la casa.

*El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, consultor experto en temas económicos y de administración pública; director fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa Voces Universitarias.