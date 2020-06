para que el T-MEC sea un instrumento útil para promover el desarrollo económico, tiene que acompañarse de un indispensable estado de derecho, de incentivos certeros para la inversión, entre otros elementos.

En ocho días entrará en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). No deja de sorprender que un gobierno populista como el de la Cuarta Transformación haya acogido y enarbolado al libre comercio. La negociación fue complicada y México tuvo que ceder en varios capítulos. Por ejemplo, en el de las reglas de origen de la industria automotriz. Igualmente, no ha quedado del todo resuelto el tema de los inspectores estadounidenses que quiere imponer Estados Unidos para vigilar el cumplimiento de la nueva ley laboral en las empresas mexicanas. En la parte positiva, por ejemplo, se lograron mejoras al capítulo de la propiedad intelectual, nuevos niveles de protección al medio ambiente y la inclusión del comercio digital. Pero para varios expertos que estuvieron involucrados en el TLCAN, en la balanza, el T-MEC no es superior al TLCAN.

A la víspera de su inicio, México no tiene aún las leyes reglamentarias del acuerdo. La Comisión Permanente del Congreso decidió que apenas el 29 y 30 de junio armonizará un paquete de leyes con el T-MEC. Pretextó que la pandemia les impidió reunirse antes. Es una desidia legislativa mayúscula que deja a México muy mal parado frente a nuestros dos socios comerciales. ¿Qué no tenían desde marzo, cuando las legislaturas de los tres países ya habían aprobado el tratado, para abocarse a esta importante responsabilidad? Por otro lado, el sector privado se queja de que ha faltado orientación sobre el acuerdo y muchas empresas no están preparadas. Mientras que en Estados Unidos y Canadá sus gobiernos financiaron campañas y seminarios con las empresas para prepararlas, la Cuarta Transformación decidió no hacerlo.

Asimismo, el gobierno ha creado expectativas demasiado optimistas sobre los beneficios inmediatos del T-MEC. Tanto el secretario de Hacienda como la de Economía han alimentado las eufóricas expectativas. Al apostarle a que la reactivación será “espectacular” con el T-MEC, los funcionarios olvidan que, hasta un día antes de que entre en vigor, tenemos al TLCAN. No es como el 1 de enero de 1994 cuando se partía de cero, sin tener nada, y brincamos al acuerdo del TLCAN. Ahora no se dará ese salto cuántico, es pasar del TLCAN al T-MEC.

Debe reiterarse que para que el T-MEC sea un instrumento útil para promover el desarrollo económico, tiene que acompañarse de un indispensable estado de derecho, de incentivos certeros para la inversión, adopción de tecnologías modernas y capacitación para mejorar la productividad de la fuerza laboral. El T-MEC por si sólo no puede lograr mucho. Casos como el de Constellation Brands y la dura misiva reciente del American Petroleum Institute quejándose de un trato discriminatorio en el sector energético son prueba de que no hay coadyuvantes de confianza para operar al T-MEC.

El T-MEC puede contribuir a superar la crisis, pero la Cuarta Transformación necesita crear un ambiente propicio y terminar con la polarización con el sector privado, para marchar de manera conjunta en todo lo que en adición requiere el T-MEC para ser exitoso.