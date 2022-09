Suculencias en el Senado

Adán Augusto López Hernández cumplió finalmente con la cita con los senadores cuatroteístas. Sin prisa, dedicó la primera media hora de su estancia en el recinto legislativo para saludar de mano a cuanto parlamentario pudo.

En el auditorio, casi medio centenar de legisladores de MORENA, del Verde y del PES. En el presídium, otra decena, con lugares reservados para los coordinadores de los tres grupos parlamentarios y los presidentes de las comisiones que dictaminaron la minuta de la reforma legal que transfiere la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.

Por el pasillo, Ricardo Monreal y Alejandro Armenta acompañaban al Secretario de Gobernación. En las filas posteriores, José Antonio Álvarez Lima e Higinio Martínez interrumpieron su conversación para abrazar al invitado especial. César Cravioto apuró su participación en una grabación para el Canal del Congreso y alcanzó a llegar al intercambio.

Antes de cruzar por las butacas blancas, para saludar a Jaime Bonilla, Félix Salgado y Citlalli Hernández, López Hernández se encontró con José Ramón Enríquez, quien aspiró a la candidatura en Durango pero fue sacrificado, por la paridad de género.

“Ya pórtate bien, doctor”, le conminó. Enríquez se alejó de MORENA después de la nominación recayera en Marina Vitela, quien se quejó de que trabajó para sus rivales durante la campaña.

Tras de las salutaciones y los discursos de apertura, hubo un diálogo franco. Del estilo del funcionario –irónico, provocador—ya había constancia. No solo por su reclamo a Enríquez en corto, sino también por sus invectivas a José Narro y Sasil de León. A su anfitrión, el zacatecano Ricardo Monreal, de plano lo catalogó como “el compañero rebelde… a veces”.

López Hernández se disculpó por no haber atendido antes los llamados para reunirse con la bancada guinda. Unidad y compromiso, pidió el secretario a las bancadas cuatroteístas. “Que las siglas no nos dividan, que no haya diferencias.. el proyecto de nación no admite titubeos”, suscribió.

El presidente de la mesa directiva –quien apenas cumplió 72 horas en funciones—le había pasado una tarjeta justo cuando la senadora Malú Micher lo interrumpía para pedirle un encuentro de los senadores con el Ejecutivo Federal.

“Urge una reunión con AMLO. A la brevedad, con tamalitos de pejelagarto”, escribió Armenta. La primera peticionaria, reconoció el funcionario, fue su paisana y vecina, Mónica Fernández Balboa pero ahora mismo hay veda. “Después del 20 (de septiembre) pero antes de las lluvias de octubre”, vendrá la convocatoria y un menú, con otras suculencias.

Mientras, el desahogo de la agenda legislativa y la atención de los agravios acumulados. La senadora Lilia Margarita Valdez pidió la palabra para quejarse de la inopia federal en las elecciones por la gubernatura de Durango, que ganó la coalición PAN-PRI-PRD.

“No perdimos, lo entregaron”, interrumpió Adán Augusto.

EFECTOS SECUNDARIOS

FANTASMA. Citi Group deberá resolver su litigio con Oceanografía, antes de proceder a la venta de Banamex. Y en esa disputa mucho podrá aportar el ex gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, quien –de acuerdo con los representantes de Amado Yáñez—validó que el entonces director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, permitiera que el buque insignia de la firma campechana, el OSA Goliath fuera incautado por la naviera noruega Norsk Tillitsmann firma noruega, Norsk Tillitsmann. Omar Olvera, entonces abogado de Oceanografía y amigo íntimo de Lozoya Austin, habría alcanzado un acuerdo con el entonces titular de la PGR que permitió que “perdieran” en altamar el barco justo el 28 de febrero del año 2014, mismo día en que la PGR tomaba por asalto las oficinas de Oceanografía por el supuesto fraude de Banamex. Han pasado ocho años y nadie sabe qué destino tuvo el dinero que representó la venta de la embarcación, valuada en 245 millones de dólares. Las empresas afectadas por las pérdidas que representó la caída de Oceanografía podrían demandar a Banamex y al mismo exprocurador por daño patrimonial.