Apremiado por la larga curva de aprendizaje de la gente de su gobierno y la dificultad para controlar áreas susceptibles a la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asignado cada vez más tareas y sectores a los militares.

Así, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina han reemplazado a los civiles en sectores de la administración federal, con un marco jurídico que hará transexenales sus tareas emblemáticas y la operación de empresas públicas.

Por decisión presidencial, está en marcha el proceso de la sucesión, ese vendaval de ambiciones, unas legítimas y otras no tanto, y nadie sabe si los militares serán testigos, garantía, árbitros, testigos o, como hace años no ocurre, serán protagonistas.

México, ¿faro de la izquierda continental?

Durante 63 años el régimen castrista de La Habana fue gracias al talento de Fidel Castro, faro guía para las izquierdas latinoamericanas, en la orfandad desde la caída de la URSS, declinante influencia sin fuerte respaldo de Moscú o Beijing.

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador rescató a Evo Morales, fue clara la decisión del gobierno de México para que, pese a dichos y críticas, dejar claramente establecido su disfrutable rol de ser un gobierno de izquierda.

A pesar de la sociedad del T-MEC, por el consciente esfuerzo para ser de izquierda, algunos verán más a México, menos a La Habana, algo políticamente muy rentable, pero ¿alguien calculó ya el posible riesgo en época de ajustes geopolíticos globales?

Desaseo político en la elección líder petróleo

Las intrigas palaciegas han respaldado a los inconformes con las formas y los modos en que la titular del Trabajo Luisa María Alcalde ha conducido el proceso de elegir al nuevo dirigente del sindicato petrolero.

Ya anunció el inquilino de Palacio Nacional que la funcionaria irá a explicar cómo marcha el proceso, luego de reclamos bien redactados y mejor leídos por asistentes a mañaneras del pasado diciembre.

No es que la titular de la STPS haya hecho tarea impecable, pero si ha sido políticamente aseada. Si el inquilino de palacio sigue oyendo a los intrigantes terminarán creándole a Pemex un innecesario conflicto sindical. ¿Éramos muchos...?

Notas en remolino

La realidad está por echar a tierra las premisas con que los altos mandos del sector salud le justificaron al presidente sus insuficiencias. Tendrán que hacer buena la promesa presidencial de abrir 30,000 espacios para médicos residentes... La Escuela Nacional de Antropología inicialmente se entusiasmaron, al suponer que, si se recontratarían docentes, pero el mensaje presidencial pareció indicar que difícilmente se atenderán sus reclamos... A propósito, como los docentes de Antropología, en muchas otras áreas del gobierno se resiente el achicamiento del aparato estatal. Asunto meramente administrativo, claro, pero uno se pregunta si los damnificados por los despidos y recortes no cobrarán en la soledad de la urna electoral... A Víctor Manuel Lamagui del Banco Bienestar ya le empezaron a apurar, porque pronto tendrán que inaugurar sucursales con cajeros automáticos... “Creer que un enemigo débil no puede dañarnos, es creer que una chispa no puede incendiar el bosque”, sentenció hace casi ocho siglos el poeta persa Muslih-Ud-Din Saadi...