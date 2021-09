Algunos interpretan los recientes cambios en el Gobierno como radicalización de la política transformadora que será el legado de quienquiera que gane la hasta hoy sorda lucha por la candidatura presidencial de Morena en 2023.

Surgió la sospecha porque es obvio que, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio la señal de arranque a la sucesión del 24, sabía que sólo con mano dura controlará las ambiciones y las fuerzas centrífugas de la olla de tamales de Morena.

El tiempo dirá si usará para aplastar a los moderados en favor de los radicales o si, mantiene el equilibrio y, de acuerdo con Adán Augusto López, su secretario de Gobernación, juegan al policía malo y al policía bueno.

Olvidan que Castro legitimó a Salinas

La airada reacción de sectores de la oposición por la visita oficial del Presidente de Cuba Manuel Díaz Canel para asistir a los festejos patrios, parece olvidar que el carácter especial que para los cubanos tiene la relación con México.

Vale recordar a las nuevas generaciones, como dice el clásico de Palacio, que, pese a la leyenda sobre las polémicas elecciones presidenciales de 1988, el triunfo de Carlos Salinas de Gortari lo avaló Fidel Castro con su asistencia a la toma de posesión.

En esos días también estuvo en Tuxpan en el museo que recuerda la salida del desvencijado pero histórico Granma. Con altibajos y claroscuros ha sobrevivido la especial relación con México, oportunidad para que México no sólo sea espectador de la no muy lejana del régimen cubano.

“No hay prisa”, Lorenzo Córdova a Palacio

Mediáticamente interesante la entrevista del consejero presidente del INE Lorenzo Córdova con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, porque en algún momento exigió su renuncia.

Seguro hablaron sobre el fondeo para la consulta sobre la revocación que tanto importa a Palacio Nacional, el cual va incluido en el presupuesto para 2022 que discutirán y aprobarán los diputados.

A la salida del austero desayuno, Córdova hizo una declaración que, a quienes somos díscolos, pareció un mensaje para Palacio Nacional, pues recordó que no dejará su puesto ya que su mandato en el INE termina en marzo, pero de 2023. ¡Olé, maestro!

NOTAS EN REMOLINO

Al aún gobernador sinaloense Quirino Ordaz, para cuando deje el puesto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como al personaje de “Misión Imposible” le asigna la tarea de “recomponer” las relaciones con España en calidad de embajador, pero sin la opción de rechazar el encargo. ¡Adelante con los faroles!... Hay 9 mil millones de pesos para desastres en el presupuesto de 2022. Ah, pero sin engorrosas reglas de operación. Voluntarismo puro... Ya le ganó Ricardo Monreal la mano a los diputados. Para la glosa, hoy comparece en el Senado el titular de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Mañana irá Javier May, de Bienestar... Por cierto, la preocupante ley de juicio político será revisada en el Senado. O sea, que hay esperanzas... “Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema”, definición tan adecuada a tiempos transformadores que pronunció Winston Churchill...