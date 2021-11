Bastó un comentario presidencial para atizar la hoguera de vanidades que es la carrera por la sucesión alentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quién hábilmente manipula a las opiniones política, informada y publicada.

En realidad, es sólo un giro semántico eso de que por encuesta se decidirá la candidatura presidencial de Morena, porque nadie, ni dentro de fuera del partido oficial duda que decidirá el presidente.

Mientras, el presidente observa a quienes podrían incluir las encuestas del partido y luego parafraseará a don Adolfo Ruiz Cortines, quien al regresar de un viaje dijo urbi et orbi: “me dicen que el partido ya escogió a su candidato”.

Covid-19, sólo Alcocer piensa en la cuarta ola

Aclimatado en la flamante sede de la SSA en Acapulco, su titular el doctor Jorge Alcocer, desmentida la malintencionada versión de su renuncia, declaró que “hay indicios de una cuarta ola de Covid 19”.

Ocupado el gobierno de la República en difundir sus mensajes de la, dicen, progresista Cumbre Trilateral en Washington y el ya incontenible optimismo de que “ya salimos de la oscuridad”, ni hay reacción oficial visible.

Luego de las amargas experiencias de 292,000 personas fallecidas por Covid-19, confiemos sepan aprovecharlas en algo más que provocaciones por el polémico doctor Hugo López-Gatell, responsable de la estrategia antipandemia.

¿Negligencia del pasadola tragedia de Tula?

El informe de Conagua sobre la inundación de Tula reconoce que no hubo lluvias atípicas en el municipio hidalguense, sino un desfogue extraordinario del drenaje de CDMX lo que provocó la tragedia.

Se dijo que se desbordó el Río Tula porque no se hicieron obras complementarias al desagüe de la CDMX, lo cual, para variar parece apuntar a negligencias de gobiernos anteriores, lo cual se sabrá luego de la averiguación de la FGR.

Las preguntas cruciales serán: ¿sabían que sin esas obras complementarias se desbordaría el río? ¿Alguien revisó en la entrega-recepción de Conagua qué obras estaban pendientes? Quizá concluyan sabiamente qué culpas son del tiempo, no de Conagua.

Notas en remolino

Se aclara que el general Félix Galván apagó las inquietudes políticas de coroneles jóvenes hace 40 años, no 30 como se dijo aquí ayer 22 de noviembre, Errare humanum est, aunque el amable lector dirá, y tendrá razón, que sí, pero no hay que abusar... El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, acusa de lujos y derroches a la Suprema Corte de Justicia. París bien vale una misa, dijo algún monarca galo... En la ONU toca el canciller Marcelo Ebrard todas las bases en la batalla contra los fabricantes de armas, batalla que consideran importante dar, sin importar los resultados... Los normalistas de Guerrero no tienen intereses en los asuntos de género, pues ya marchan contra el gobierno estatal encabezado por Evelyn Salgado, a quien la empiezan a alcanzar las realidades de la entidad... En Tlaquepaque, tendrá Morena que parafrasear al Quijote por aquello de “con la Iglesia topamos” ... George Orwell compartió esta reflexión: “libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír” ...