Sucesión, de campanas y procesiones

Ocupado Palacio Nacional en la estrategia de socavar a las instituciones del sistema a electoral para que lleguen al inicio del proceso legal de la elección presidencial con mermados recursos, menos facultades y menos poder, olvidó un viejo refrán español.

Lo prueba el mañanero llamado a los aspirantes a la candidatura presidencial del oficialismo – las corcholatas para los amigos- a no protestar si pierden la Gran Encuesta y les exhortó a evitar pleitos entre sus seguidores.

Se negaron a ver lo delicado del proceso de la sucesión y por qué el siglo pasado los viejos, conocedores de la naturaleza humana, no adelantaban el proceso. Conocían el sabio refrán español: “no puedes repicar las campanas y andar en la procesión”.

Poder Judicial, ¿fiel de la balanza?

Interesante el planteamiento de la ministra Yazmín Esquivel, una de las aspirantes a reemplazar a Arturo Zaldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia durante la votación que tendrá lugar el próximo 2 de enero.

Reconociendo la diversidad de criterios entre los Ministros, sugiere engrandecer a la Corte, construyendo a partir de las coincidencias; en lo que disienten, dialogar para llegar a acuerdos.

Esa es la vía que propone la ministra designada por el Presidente López Obrador para “tener un Poder Judicial fuerte e independiente, llamado a ser el fiel de la balanza entre los Poderes de la Unión, como único compromiso”.

La elusiva meta del sistema danés de salud

A cuatro años de la administración lopezobradorista, las autoridades del sector salud no han conseguido superar las telarañas ideológicas y rencores burocráticos de la dupla Alcocer-López Gatell y desperdiciaron miserablemente lo que tiene el país.

Siguen tropezando en el laberinto construido por su ineptitud para abastecer al sistema público de salud de medicamentos, insumos y equipo médico, y disminuye la calidad del servicio en hospitales y clínicas públicas.

Desde Estados Unidos alientan la exportación y sin condicionamientos absurdos han buscado a la industria mexicana para reemplazar a sus proveedores asiáticos que hasta hoy abastecían al sistema de salud estadunidense. ¿Y ahora qué?

NOTAS EN REMOLINO

Quienes han vivido en Sudamérica, afirman que los gobiernos y pueblos de aquella región ven ajeno a México, por su vinculación con Estados Unidos, no importa la narrativa coyuntural.... Todo indica que a Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, aspirante a la candidatura morenista en Coahuila, alguien en Palacio le dirá, parafraseando a don Adolfo Ruiz Cortines: “nos ganaron, amigo”...¿Quién atenderá a las desesperadas comunidades guerrerenses asediadas por las bandas criminales que recorren la sierra en caravanas de camionetas con hombres fuertemente armados? Porque en Durazo, Guerrero mataron a siete personas y, aunque más de doce horas después llegaron policías estatales, soldados y guardia nacionales, la gente emigra, porque afirman que los criminales siguen en la zona... Para el 28 de marzo de 2023, si no llueve, los diputados elegirán a los cuatro nuevos consejeros del INE... En tiempos rijosos, vale la advertencia de Indira Ghandi: “Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos” ...