La figura de las elecciones europarlamentarias se llama Nigel Farage, amigo de Trump.

Algunas de las lecciones que arrojan las 28 elecciones simultáneas para elegir 751 diputados, todos, congregados en el europarlamento de Estrasburgo son:

1. La aplastante victoria de Farage a través del Brexit Party (30.5%) deja sobre la lona la posibilidad de un Brexit con acuerdo. May renunció el viernes al liderazgo del Partido Conservador sabiendo los resultados de su partido en las elecciones europeas (en Reino Unido se celebraron el jueves); su humillante derrota (9%) le obligó a anticipar su despedida.

2. La sombra del Brexit recorrió desde el jueves y hasta ayer a los 28 países de la Unión Europea. No fue casualidad que desde las elecciones europarlamentarias de 1994 (56.67%) no se obtenía una participación superior a 50%, como ocurrió durante el fin de semana (51%). El espantapájaros del Brexit, al que me refería el viernes pasado en este espacio, actuó bien.

3. Se acabó el bipartidismo que gestionó a la Unión Europea durante más de 60 años. Los votos de las formaciones del Partido Popular Europeo (PPE) y Socialistas y Demócratas (S&D) ya no les alcanzan para tener la mayoría absoluta en el europarlamento; ayer obtuvieron 178 y 147 escaños, respectivamente. Tendrán que buscar aliados proeuropeístas entre los liberales (101 escaños) y verdes (70), dos formaciones que obtuvieron buenos resultados.

4. En dos de los seis países fundadores de la Unión Europea gana la ultraderecha. Preocupa. Se trata de Francia e Italia. Los euroescépticos, populistas y la extrema derecha han conseguido un incremento importante, pero lejos de lo que podría calificarse como terremoto. Entre todos sumarían 169 escaños, 23% del europarlamento.

5. En Francia, Marine Le Pen realizó una campaña en clave referéndum: Ella o Macron. Inteligente, al ver que el movimiento de los Chalecos Amarillos, Le Pen se encargó de debilitar al presidente francés. Su partido obtuvo 23.3% de los votos mientras que La République en Marche, 22.1 por ciento.

6. La ultraderecha italiana confirma que el fenómeno Salvini llegó para quedarse durante algún tiempo. País de la actual alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, ve que Matteo Salvini logra quintuplicar sus votos con respecto a las elecciones europeas del 2014; ayer obtuvo 32.5% de los votos. Su rechazo a la inmigración y su pulso contra el europeísmo de Emmanuel Macron, los convirtió en dos importantes vectores en su agenda electoral.

7. En Alemania, el bloque conservador formado por el partido de Angela Merkel, la Unión Cristiana Demócrata (CDU), y su socio Unión Social Cristina (CSU), fue el más votado (28.6%) pero sufre una pérdida de 7 puntos porcentuales respecto a las elecciones del 2014. Los socialistas continúan en el ridículo al perder 12 puntos, es decir, lograron sólo 15 por ciento.

8. Los verdes se entusiasman por el entorno del clima planetario. En Alemania lograron 20.9% de los votos. El doble que el obtenido en las pasadas elecciones del 2014. A nivel europeo pasaron de 52 a 70 escaños. En Francia, la agrupación Europe Écologie superó en votos al partido de Nicolas Sarkozy, Les Républicains.

9. Grecia tendrá muy pronto elecciones generales. El partido de izquierda de Alexis Tispras, Syriza (25% de los votos), fue derrotado por el conservador Nueva Democracia (33.5 por ciento).

10. Las dos crisis actuales de la Unión Europea (Brexit e inmigración) reconfigura el mapa ideológico del europarlamento. Dos tareas prioritarias a resolver. En Estados Unidos, Donald Trump ve con entusiasmo las victorias de Farge, Salvini y Le Pen. Su asesor estrella, Steve Bannon trabajó y apostó por ellas. Ganó.

