Después de dejar su puesto, el presidente Ronald Reagan creó los premios “Ronald Reagan a la Libertad” para reconocer a personas que luchen para extender la libertad en el mundo.

Las palabras de Reagan, quien fue reconocido como un líder del mundo libre, tenían un enorme peso y las usó para inspirar la expansión sin precedentes de la democracia alrededor del mundo. El presidente Trump parece no darse cuenta de que su retórica y sus acciones repercuten del mismo modo. Ha continuado con sus intentos de desacreditar a la prensa libre entregando el Fake News Award a reporteros y medios con los que no está de acuerdo. Lo sepa Trump o no, sus actos son replicados por líderes; ya están usando sus palabras para desacreditar coberturas, y al mismo tiempo, cierran medios afectando a un pilar de la democracia.

Desafortunadamente, la actitud de la administración Trump hacia tal comportamiento ha sido inconsistente en el mejor de los casos, e hipócrita en el peor. Trump continúa sus implacables ataques a la integridad de los periodistas y medios de comunicación estadounidenses.

La frase “fake news” (“noticias falsas”) —legitimada por un presidente estadounidense— es usada por autócratas para silenciar a los periodistas, socavar a los opositores políticos, posponer el escrutinio de los medios y engañar a los ciudadanos. El Comité para la Protección de los Periodistas documentó 21 casos en el 2017 en los que periodistas fueron encarcelados por cargos de “noticias falsas”. Nos volvemos mejores, más fuertes y más efectivos como sociedad teniendo un público informado e interesado que presiona a sus políticos para representar mejor no sólo nuestros intereses, sino también nuestros valores. Los periodistas juegan un papel importante en la promoción y en la protección de la democracia y de nuestros derechos inalienables y deben poder hacer su trabajo libremente. Sólo la verdad y la transparencia pueden garantizar la libertad.

Por eso le envío un mensaje: Señor presidente, no ataque a la prensa.