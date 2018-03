No es patrioterismo. Es nacionalismo. Un hijo preguntó a su padre. El casi sale del tercer año de secundaria y está preocupado. Su pregunta fue: Papa, si hay guerra con Estados Unidos qué va a pasar, vamos a luchar como los niños de medio Oriente o Sudáfrica’’. Él respondió: no hijo, vamos las reservas, aunque las tropas nuestras estén luchando por frenar que los pinches gringos no se droguen. ¡Pero mi Patria no la tocan!

El argumento del padre siguió el camino de no te preocupes, en México hay hombres que se fajaran, no el gabinete presidencial, ni 500 diputados o 128 senadores, porque sólo responderán a sus reales’’, que permitieron nos invadieran. No hay necesidad, ahora de envolverse en la bandera mexicana para inmolarse, que es donde nació el mito de nuestros ¡Niños Héroes!

Siguió la explicación. Esto no es por dinero. Aquel Donald Trump, que los políticos nuestros de ahora pensaron no ganaría y sería Hillary Clinton la gobernante, ahora es un dolor de cabeza, porque los gobiernos de allá, están en resolver cómo se reparten la riqueza y tú, ni yo tendríamos que estar preocupados, más bien ocupados’’.

Es su lucha, pero tenemos tiempo para decidir qué es lo que nos piden.

Además, sí salen a decir voceros imbéciles que nuestro presidente Enrique Peña Nieto no salió de chillón’’ y el Donald Trump, fijo y dice que enviará tropas para acabar con los Bad Men’’, no con Batman y sus superhéroes, no peleamos, tenemos al Chapulín Colorado’’, pero además 120 millones de mexicanos en ascuas. Y qué nos dicen a quienes elegimos, es no es para todos esos.

El mismo hijo, siguió preguntando por su futuro, si esto depende de la información que nos dan. La respuesta es bien sencilla. Espera que pase, voy primero, es mi Patria, aunque esos que ahora critican todo, les molesto el video de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), hace casi un año, de un nacionalismo. Hoy es real. No es amenaza, sino provocación.

Él le respondió, escucha: La Cumbia de la Bandera’’ o listen’’, es bilingüe ahora. Fue hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), no cualquiera, ni propaganda, cuando a México se lo está cargando el carajo. Hay críticas y algunos decían que falta al honor. Los nuestros que han servido al Ejército y unos murieron en la guerra contra el narcotráfico, respondieron al hijo: ¿Dónde están? Alguien, los recuerda.

La respuesta es Murió por la Patria’’.

¿Por ellos?

Ahora si vamos. No por los que saquearon sus tiendas el en país. Estamos listos, pero no engañes’’, somos mexicanos y habrá otros allá en Estados Unidos, que crecieron y ganaron sus respeto por eso, más los que sirvieron para sus’’ guerras, unos recordarán que tienen sangre azteca y otros debido a que son malinches’’, no estarán listos para nuestra nación.

Si tenemos algunos de los hombres más ricos del mundo, por qué no podemos contar con los mejores hombres de ésta hermosa Patria, para enfrentar los embates económicos y si les van a cobrar impuestos a los Cárteles mexicanos de la droga, porque saben que los recursos de ellos, los tienen en su sistema financiero. Son el mejor país de la delincuencia organizada.

Así nacieron de sentenciados a muerte, delincuentes probos y demás, ahora quieren enseñar a los mexicanos como es. Por favor. Los políticos les sirven, siempre se ha dicho, pero ahora es mejor. Los mexicanos decidirán en 2018, pero no por un pendejete, si se presume a la fuerza militar. En Chiapas se levantaron con mosquetones, los mexicanos saben luchar cuerpo a cuerpo, así que mejor a ¡Darle!

COMMODATO

¡Listos!