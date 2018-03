Asombrado por las maravillas naturales de la Bahía del Vizcaíno y de la Laguna Ojo de Liebre, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, lamentaba a mediados de la semana pasada, ante un grupo de líderes de opinión las oportunidades perdidas de México, en materia turística.

Recientemente hizo un recorrido transpeninsular que inició en el Mar de Cortés y lo llevó a Guerrero Negro, con avistamiento de cetáceos y delfines. En esa pequeña delegación del municipio de Mulegé, comió las delicias culinarias de aquella región sudcaliforniana y recorrió la zona habitacional con un fraccionamiento de casas de madera y un estadio de béisbol donde conviven directivos y empleados de Exportadora de Sal.

Invitado por habitantes de ese pintoresco y alejado sitio, el jefe del Gobierno capitalino conoció del potencial turístico de la región. Y también, de las desventuras de esta empresa paraestatal que explora la mina a cielo abierto de ese mineral más productiva del mundo.

Dentro de muy poco, ni Mancera Espinosa, ni cualquier otro visitante a las instalaciones de la salinera podrán hacer comentarios respecto de su situación, pasada o futura, a partir de la inminente entrada en vigor de un Código de Ética que impondrá a los trabajadores operarios, de mantenimiento y administrativos un código de silencio que aplicaría para los empleados de la firma y sus filiales, adscritos a la planta de Guerrero Negro, al puerto de Isla de Cedros donde son despachados los bulk carriers que recorren 5,600 millas náuticas, hasta Japón y a las oficinas de Tijuana y la Ciudad de México. ¿Y los que están en San Diego, California?

A principios de esta semana, la directiva de la firma mexico-japonesa que encabeza el mexiquense Pedro Silvino Xavier Lazcano, entregó a los empleados tres documentos: un Código de Ética, una Reglas de integridad y un Código de Conducta de observancia inmediata y obligatoria.

Mientras se familiarizan con su contenido, fueron apremiados a firmar una carta compromiso que los obliga a convertir esos tres documentos en un instrumento de trabajo que utilizaré y consultaré permanentemente.

Entiendo que establecen el marco ético y la guía de conducta que estoy obligado a atender en el desarrollo de mis actividades de trabajo dentro y fuera de sus instalaciones , dice la carta compromiso. Empleados de ESSA a los que se les garantizó el anonimato revelaron que las nuevas disposiciones les impiden hablar con visitantes, periodistas o funcionarios de otras dependencias y será considerado como una falta grave.

Los empleados de ESSA han sido emplazados a abrazar con entusiasmo los nuevos ordenamientos y particularmente, el apartado referente a compartir información con externos ... so pena de perder sus prerrogativas laborales.

Quieren evitar que se sepa lo que está pasando , señalan los quejosos, quienes rechazaron hacer públicos los documentos. En otros ámbitos del gobierno federal como en Banobras o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han tomado represalias contra soplones , pero no había antecedentes de censura. Hasta ahora.

EFECTOS SECUNDARIOS

ALEJAMIENTO. La estancia de Margarita Zavala en Torreón, como parte de su recorrido nacional para recaudar apoyos para su precandidatura presidencial, tuvo un prominente cierre en el respaldo público que recibió de Guillermo Anaya. Ese reencuentro entre los compadres y calderonistas generó un extrañamiento para el abanderado panista a la gubernatura de Coahuila. Ante el amago de una amonestación, el equipo de Memo explica que todos los aspirantes presidenciales (léase Zavala, Rafael Moreno Valle y el jefe nacional blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés) son bienvenidos para sumarse a la campaña.

INDEFENSAS. Mucho se ha dicho sobre la decisión de Ford de no continuar con la inversión que tenía programada en San Luis Potosí. Inmediatamente, en el decálogo presidencial para la agenda bilateral con Estados Unidos se señala que se protegerán las inversiones extranjeras. Y sin embargo... sin embargo las mineras canadienses son acosadas con impuestos injustos y arbitrarios o hasta con la autoridad desdiciéndose de acuerdos previamente establecidos y empresas estadounidenses, como Constellation Brands, son acosadas por grupos que no entienden razones sino parecen oponerse a inversiones de quienes han establecido un compromiso de largo plazo con el país, invirtiendo miles de millones de dólares. Si en realidad no se puede proteger las inversiones de nuestros socios comerciales, no tiene sentido llorar cuando se van y sobre todo cuando ni siquiera lleguen.

EXTRAÑAMIENTO. Las señales del distanciamiento entre José Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle son cada vez más evidente. Entre ellas, resalta la mala relación entre el gobernador constitucional y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Roberto Flores Toledano. Y también aunque a la inversa , la buena vibra del mandatario panista con la alcaldesa priista de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, una de las más visibles enemigas del exgobernante.

