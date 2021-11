Con Pablo Gómez, viejo aliado del Presidente, se estrecha aún más el círculo de confianza en Palacio Nacional y augura un segundo tramo del sexenio dominado por la intransigencia y la intolerancia hacia quienes vean como adversarios.

Se concluyó que sólo así se podrán apagar los fuegos que surjan de la hoguera de vanidades encendida por la prematura competencia por la candidatura del 24 promovida por la Presidencia de la República.

Ya son demasiado frentes, dicen algunos, no, porque la confianza de Palacio es infinita, seguros que los programas sociales dan suficientes votos para no tener que conciliar con ningún adversario. Como aquel “sonríe, ya ganamos”, ¿lo recuerdan?

Injusta, ley de austeridad republicana

En el Senado ya empezaron a reconsiderar la barbaridad de la ley de austeridad republicana que, en estricto rigor, se ha dicho en este espacio, convierte a los altos funcionarios en rehenes del Gobierno Federal.

La separación de Santiago Nieto, “funcionario capaz y con talento”, dice el coordinador de los senadores morenistas Ricardo Monreal, ha despertado la inquietud sobre lo justo de una ley impuesta al Congreso por voluntad presidencial.

De pronto se dan cuenta que la ley que impide durante 10 años a un servidor público emplearse en el sector privado en la misma área que trabajó en el Gobierno. Quizá revise el Senado esa ley injusta, impuesta por aquellos con su vida ya resuelta.

“El muerto no ayuda”, dicen panistas

Una vieja historia cuenta de un famoso escritor de discursos, a quien acudían muchos poderosos cuando tenían que hablar ante importantes auditorios políticos o no políticos, sabedores que sus palabras las reproducirían todos los medios.

Al talentoso escritor le pidieron escribir el discurso durante el funeral de un personaje, distinguido, pero de mala fama pública. Aceptó el encargo y pidió 48 horas para producir una de sus memorables piezas.

Pasaron 72 horas y el discurso no estaba listo. Ante los reclamos el talentoso escritor explicó: “es que el muerto no ayuda”. Así el dirigente nacional Marko Cortés. Declara y declara, alguien recuérdele que cuando están en un estás en un hoyo no debes seguir cavando.

NOTAS EN REMOLINO

Con Adán Augusto López, titular de Gobernación, Bucareli recuperó las facultades que le concede la ley. Por eso dio posesión de la IFI a Pablo Gómez. Mero apunte cultural, claro… Circula la versión de que el Departamento de Justicia revivirá la petición de extradición de Ovidio Guzmán. Capaz que sólo son chismes… El coordinador de la mayoría morenista en San Lázaro Ignacio Mier ya recibió órdenes y recortan el dinero para el INE y para el Poder Judicial de la Federación, esas incómodas autonomías, calificadas de “arrogantes” en el Salón Tesorería… A los damnificados de Tula ya les dijeron que con los 10 mil pesos entregados a cada uno se conformen. “Es un apoyo”, les dijeron, algo así como recuerden que el Fonden ya no existe por corrupto… Por cierto, el gobernador poblano Miguel Barbosa tendrá que pagar la reconstrucción de las casas destruidas por la explosión provocada por huachicoleros… Desde el siglo pasado llega la voz de Indira Ghandi, dos veces primera ministra de India, once años la primera, cuatro la segunda: “Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos” ...