Enmedio de la agravada crisis en el sector salud y poca claridad en el liderazgo en la titularidad de la secretaría del ramo, fue la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero quien tomó el toro por los cuernos y sentó en su sede a todos los actores involucrados; instauró una mesa de dialogo para arreglar de una vez por todas el abasto de medicamentos.

No es para menos; el desabasto de insumos tan delicados puede afectar la gobernabilidad y la seguridad nacional.

Todo detonó a partir de una reunión el pasado miércoles entre la industria y Alfonso Romo, jefe de la oficina de Presidencia y quien tiene la encomienda de impulsar la inversión del país. Al siguiente día fueron convocados los representantes de los 4 principales organismos del sector productor de medicamentos: Canifarma, AMIIF, Anafam y Amelaf, para asistir el viernes a Gobernación. Fue un cónclave con todos los titulares del sector salud -IMSS, ISSSTE, SP/INSABI, CCINSHAE, Oficial Mayor de SHCP y Cofepris- donde ya se notó unidad.

El que hayan estado también representantes de Presidencia y Economía -específicamente el subsecretario de Industria Ernesto Acevedo- ya revela que sí ven el rol económico de la industria farmacéutica. Rafael Gual, de Canifarma dejó en claro algo importante: esta industria no es corrupta y tiene un código de ética de tal exigencia que ninguna otra.

El comunicado resultante de ese cónclave reflejó un giro separándose del discurso presidencial: el Gobierno acuerda trabajar con industria farmacéutica para garantizar suministro oportuno de medicamentos. Los industriales ya no son los malos de la película... Aunque el subsecretario Hugo López-Gatell nos aclaró que eso no significa que se detendrán las compras en el exterior si se necesita.

Los industriales querían empezar las mesas técnicas el lunes. Pero fue notoria la preocupación de Zoe Robledo y López-Gatell. Dijeron: “no, ahorita mismo”. Y se pusieron a sacar antes que otra cosa las casi 500 claves desiertas de la compra consolidada de diciembre. Pidieron inventarios, y los laboratorios con capacidad de producción inmediata, desfilaron por Gobernación para decir a qué se pueden comprometer.

Recordemos que de 80,000 millones de presupuesto asignado a compra de fármacos para el 2020, la compra asignada lleva apenas 13,000 millones de pesos. Quedan unos 67,000 millones; muchos de ellos corresponden a medicamentos de patente o único proveedor que también se negocian en estas semanas.

Patricia Faci, designada para suplir a Puga en Canifarma

En mal momento se quedó sin presidente Canifarma. Rodrigo Puga -quien asumió dicha estafeta en abril pasado- se va a erradicar a Nueva York pues Pfizer lo asciende de director general en Pfizer México a vicepresidente global de Mercadotecnia. Es un gran reconocimiento al directivo argentino, pero mala noticia para Canifarma. Lo bueno es que Rafael Gual, como director general, es garantía de continuidad en los planes de trabajo. A quien le tocaría tomar la presidencia sería al vicepresidente actual, Dagoberto Cortés, pero conforme el acuerdo entre asociaciones miembros (Anafam y AMIIF) aún falta un año más del periodo de la industria de innovación, entonces será Patricia Faci, de MSD, quien ocupará la presidencia de aquí a marzo-abril del 2021.

¿Qué sigue de la visita de Función Pública a INS?

No es clara la intención de la visita sorpresa el jueves de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, acompañada del secretario de Salud Jorge Alcocer, al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN). Advirtieron que así será con otros institutos. ¿Debe entenderse como advertencia a los directores o administradores de esa red de alta especialidad? ¿Caerán cabezas? ¿Ya hay denuncias? Para que no queden en mero acto de relumbrón tendría que garantizarse que tras las visitas bajen las cuotas de recuperación y mejore el abasto en esa red, joya de la corona de la medicina mexicana con reconocimiento internacional; eso no es cualquier cosa.

Al Senado también le interesa el tema

El presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, está muy pendiente del asunto y este miércoles se reunirá fuera de la cámara con los titulares de Canifarma, AMIIF, Amelaf y Anafam; también está convocada la presidenta de Salud de la Cámara de Diputados. La idea es generar una agenda para dar seguimiento a los temas del sector en el transcurso del año.

