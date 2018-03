En inusitada conferencia de prensa, el empresario Carlos Slim advirtió que para negociar con el presidente norteamericano Donald Trump no debe esperarse una negociación ortodoxa, pues Trump no es ortodoxo.

El ex presidente Ernesto Zedillo aconseja mantener abierta la comunicación, pero empezar a negociar cuando esté clara y bien definida la posición del inquilino de la Casa Blanca.

En ambos casos, además de un respaldo al Presidente Peña Nieto, sus declaraciones bien pueden resumirse en la recomendación de mantener la cabeza fría, pero, como decía Kennedy: no negociemos con miedo, pero tampoco tengamos miedo a negociar.

El arte de esquivar la unidad nacional

Agraviados por el estilo belicoso del presidente de Estados Unidos, la gran mayoría de los mexicanos reconoce que es el momento de fortalecer la unidad, pero el quid está en definir cómo conseguirlo.

Muchos, corroídos por sus malquerencias y malos humores políticos, quieren soslayar de todo movimiento de unidad al gobierno de la República y recurrir a la fantasmal sociedad civil, tan difusa y donde confluyen intereses no siempre nacionales.

Los de más allá pregonan la unidad, pero privilegian sus intereses, a veces ideológicos, a veces económicos o político electorales. O sea, unidad sí, pero a mi conveniencia.

Vital para el PAN contener a militantes

Aunque la opinión se inclina porque sea Josefina Vázquez Mota la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, es tarea del CEN de Ricardo Anaya allanarle el camino.

No es fácil, porque el ex alcalde de Naucalpan José Luis Durán se erige como abanderado de los siempre rezongones y poco dóciles panistas mexiquenses y mucho habrá que negociar para que acepten no sólo dejar paso, sino apoyar a la presunta candidata.

Una prueba más para la dirección nacional del PAN, porque los panistas mexiquenses pueden exigir mucho. Habrá que dárselos, si no quiere Anaya ir a la elección con una candidata a quien, oootra vez, dejarán sola.

NOTAS EN REMOLINO

Para Andrés Manuel López Obrador la confrontación diplomática entre México y Estados Unidos es una oportunidad más para avanzar su campaña por la Presidencia. Por lo pronto, el ya inminente febrero lo dedicará a llevar sus afanes proselitistas a territorio norteamericano. Por creatividad no queda... Es una tontería que en esta coyuntura política se debilita la imagen del canciller Luis Videgaray, quien deberán lidiar con la difícil tarea de mantener abiertas las líneas de comunicación con los norteamericanos, sin siquiera empezar a negociar cualquier acuerdo... Fuentes diplomáticas afirman que la Iniciativa Mérida estará vigente hasta 2019, como si fuera predecible Washington... Sorprende como los medios, siempre dispuestos a difundir cualquier manifestación ignoraron, como todos los años, la reunión de más de 40 mil jóvenes católicos en el Cerro del Cubilete. A veces, al rigor profesional lo vencen los prejuicios... Vaya brete en que metió el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a las comunidades judías de México y otras partes del mundo con su tuit. Alguien debería pedir que le quitaran el teléfono inteligente... Algunos se preocupan por el desorden que puedan sembrar las redes sociales en las elecciones presidenciales de México en 2018. Deberían preocuparse porque en tantos medios se difunda lo que dicen las redes sin tomarse el trabajo de verificar la información...