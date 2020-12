La distribución de la vacuna contra COVID-19 no será una labor sencilla ya que no tiene bases firmes para una exitosa ejecución. El sistema de salud pública mexicano carece de gobernanza de datos y, por el contrario, reina la desorganización de la información que se posee.

En 2017, la consultora Pondera desarrolló un algoritmo con el que ha logrado detectar anomalías en dependencias públicas, y que sería muy útil en la generación de bases de datos confiables que permitan administrar y distribuir de manera eficaz medicamentos.

A través del algoritmo Tigre Blanco se ha logrado detectar anomalías en el sector salud público, como por ejemplo sobre costos en las licitaciones, así como sobrerecetas y sobremedicaciones en centros de salud regionales y locales.

Hoy no se tiene claro quién, dónde y cómo se está llevando el registro de los vacunados contra Covid-19, si es en una cartilla, en un Excel o se está haciendo a mano. Tampoco se sabe cuál es el mecanismo para llevar un control para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. Sin gobernanza de datos, la campaña de vacunación podría no sólo fracasar si no reventar al propio sistema de salud.

Los que celebraron con unas chelas, fueron los de Modelo y es que dicen que recibieron el Premio Nacional de Salud 2020, en la categoría empresa. Dicen que el esfuerzo de apoyar a centros de salud, instituciones gubernamentales, pequeños empresarios y a personas en situación de vulnerabilidad, les ayudo a ser reconocidos.

Ese distintivo, que nació hace 6 años, busca reconocer a los que encuentran soluciones innovadoras. Así que Modelo y sus más de 32,000 colaboradores dijeron salud.

Y ya que hablamos de salud, nos cuentan muy alegres que en Nuevo León, los profesionales de la salud de TecSalud recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizar.Los agraciados estaban en el Hospiltal Regional Militar, aunque se sabe que había un número limitado de dosis.

Fueron solamente 111 dosis las que se aplicaron, sin embargo nos dicen que es un avance en la lucha contra la pandemia y para recorrer mil kilómetros, se comienza con un paso.

En Wall Street reina el optimismo y esto se confirmó con el cierre de ayer 30 de diciembre, pues las acciones en Estados Unidos cerraron al alza, con el Dow Jones trepando a un récord, ya que los inversionistas aguardan mejores perspectivas económicas en 2021 gracias a los lanzamientos de las vacunas para el COVID-19 y las esperanzas de más apoyo fiscal.

Las expectativas a corto plazo de mayores ayudas económicas por el COVID-19 se atenuaron después de que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, bloqueó una votación rápida para respaldar el llamado del presidente Donald Trump de aumentar los cheques de ayuda de 600 a 2,000 dólares. El optimismo sobre los lanzamientos de vacunas aumentó después de que Gran Bretaña aprobó el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que comenzará a administrarse el lunes.

Los que están de fiesta son los vendedores de equipo de cómputo, y es que el aprendizaje y el trabajo remotos han dado un vuelco al mercado de los computadores durante la pandemia de coronavirus, lo que ha reducido las ventas de teléfonos inteligentes y ha aumentado el interés en dispositivos más grandes, que durante la última década habían quedado a la zaga de móviles como el iPhone y aquellos que usan el sistema operativo Android.

Analistas esperan que 2020 cierre en unos 300 millones de envíos, un 15% más que hace un año. Las tabletas están experimentando un crecimiento aún más rápido.

“Toda la cadena de suministro se ha tensado como nunca antes”, dijo a Reuters Gregg Prendergast, presidente para la región panamericana del fabricante de hardware Acer Inc. Los envíos globales anuales de computadores personales (PC), tanto portátiles y de escritorio, superaron los 300 millones en 2008 y recientemente se estaban hundiendo hacia los 250 millones. Pocos esperaban un repunte. El mundo se abasteció de computadores portátiles y de escritorio en 2020 a un nivel no visto desde que el iPhone salió a la venta en 2007, y los fabricantes aún están a meses de cumplir con los pedidos pendientes, dijeron ejecutivos de la industria de hardware y analistas.