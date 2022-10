Sin el PRI, Palacio se queda sin máscara

Por el bullying presidencial está arrinconada y amedrentada la dirigencia nacional del PRI y divididas sus bancadas en el Congreso, pero, aun así, los priístas, todos, podrían todavía evitar que Morena devore la democracia que ayudaron a construir.

Sin votos del PRI, Palacio sabe que la Reforme Electoral está muerta y se vería obligado a demoler a las instituciones de la democracia mexicana con mazazos de autoritarismo y se empantanaría su narrativa democrática.

Nadie recuerda a los que aprobaron la reforma a la transición democrática, pero nadie olvidará a quienes la sepulten. Mal harían los priístas en creerle a “sus nuevos amigos” que la historia los absolverá, no lo hará.

Salud: falacias de los “destroyers”

El tiempo juzgará a quienes sistemáticamente desmantelaron al sistema de salud pública que, a pesar de lo avatares de crisis sexenales, se construyó durante más de cinco décadas y a cuatro años de estar en el Poder no han construido nada.

La falacia está en convocar a médicos extranjeros a quienes se les ofrecerán plazas de largo plazo y se les costearán viviendas para ellos y sus familias, facilitades que no se ofrecen a los mexicanos.

O el cuento del rechazo a los aspirantes a las escuelas de medicina, cuando hoy, pese a la narrativa oficial, no hay suficientes plazas para los egresados cada año, porque, por órdenes superiores, no hay nuevas plazas en el Gobierno.

La reinvención de la historia

Hace ya tiempo que es políticamente incorrecto celebrar el 12 de octubre como “Dia de la Raza”, porque la revolución de las conciencias ha decidido celebrar sólo la mitad de lo que somos como mexicanos.

De los 130 millones que hoy vivimos en México, casi 120 millones somos mestizos, o sea, tenemos raíces en los pueblos originarios, pero también con los españoles que conquistaron Mesoamérica.

Nos engañamos, porque, como les dijo Miguel de Unamuno a Diego Rivera y a Siqueiros, ustedes no hablan mal de mis abuelos, hablan mal de los suyos, porque los míos, todos, se quedaron en España.

NOTAS EN REMOLINO

En CDMX la oposición gano nueve alcaldías el año pasado. El tiempo dirá si a Morena le bastará con arrinconar a los alcaldes opositoras, sin siquiera saber el sentir de los ciudadanos de esas alcaldías...El coordinador de la bancada morenista Ignacio Mier esta seguro que la reforma del transitorio que prolonga por cuatro años la presencia de los militares en tareas de seguridad pública será aprobada sin dificultades... Palacio coincidió con lo dicho hace mucho tiempo por tantos especialistas: México ha sorteado todas las crisis sin dificultades sociales, gracias a la migración y la economía informal, pero olvida que en 2022 la informalidad es más del 50 por ciento y aumentaron las remesas porque aumento la migración... A quienes están atentos a la inflación, se les advierte que pronto lidiarán con aumentos en el precio del tomate que forzarán a medidas drásticas... ¿En serio, como dice el Gobierno de Chiapas, reconstruyen desde abajo todos los hospitales y clínicas del sector salud?... Dejó esta reflexión Friedrich Nietzsche: “No me aterra que me hayas mentido, sino que ya no pueda creerte” ...