La campaña electoral comienza a esbozar un debate sobre la política económica. Del lado del PRI, Jose Antonio Meade, responsable de buena parte de las decisiones económicas de los últimos años, tendrá que defender un modelo en la que la estabilidad se puso en riesgo, por el incremento de la deuda, que generó un crecimiento muy bajo, y acrecentó la desigualdad social. Mientras el gasto en rubros como el de publicidad oficial se exponenció, el de infraestructura alcanzó mínimos históricos. Por el lado de Morena se propone reducir el gasto administrativo y combatir la corrupción para financiar mayor infraestructura y programas como el de ampliar la cobertura y becar a estudiantes de educación media y superior. Se propone una política industrial que permita incrementar el contenido nacional de nuestras exportaciones, incorporar tecnología, generar innovación y fortalecer los mercados internos. Lo que han hecho otras naciones que alcanzaron altos niveles de crecimiento en los últimos años. Economistas como Carlos Urzua, Albert Hilbert, Gerardo Esquivel, Rogelio Ramírez de la O y Graciela Márquez trabajan en propuestas concretas que han ido presentando. Por el lado del Frente simplemente no existen planteamientos. Uno esperaría que como firmantes del Pacto por México apoyaran el modelo actual, pero en los discursos dicen lo contrario.

En el Frente no tienen voceros de sus ideas económicas. Como, según esto, tendrán un gobierno parlamentario, pues las políticas ahí se van a ir definiendo. Esto es problemático, ya que las ideas económicas de los partidos de la coalición Por México al Frente han sido opuestas. Mientras el PAN convirtió la denuncia de la tóxica reforma fiscal, que propuso el PRD, en un lema de campaña, en los estatutos del PRD se mandata combatir la reforma energética, que el PAN, por su lado, reclama como uno de sus principales logros. En la plataforma se menciona la idea del ingreso universal básico, pero no se detalla. Parecería que la propuesta es en realidad desmantelar las instituciones y los programas sociales, para financiar dicha transparencia, ya que en la parte tributaria no se propone fortalecer la hacienda pública, sino reducir el porcentaje de ingreso que pagan las personas sobre la renta. Si, en realidad, la propuesta es universalizar ciertos programas sociales, pues entonces se trata de emular lo que López Obrador hizo con el programa de adultos mayores o el que ahora propone de becas a jóvenes.

Lo más probable, en realidad, es que el PAN, el partido que encabeza la coalición, y el que pone los votos, defina la agenda económica de un eventual gobierno. Eso significa que se mantendrá la idea de un gobierno liberal en extremo, sin otorgar al estado mayores capacidades de regular, de promover el crecimiento y de redistribuir. Se insistiría en el tipo de reformas de los últimos años, que buscan liberalizar mercados, pero sin orientarlos para alcanzar el interés público, mantener la apertura económica, pero sin políticas para que los productores nacionales se integren a las grandes cadenas productivas, mantener el dispendio de gasto público, que han votado en todos los presupuestos, sin potenciar la inversión en infraestructura. Por el momento el debate es difícil, porque desde el frente no se presentan ni ideas, ni propuestas, ni personalidades que defiendan sus posturas económicas. Me parece que lo que hacen responde a que en realidad proponen más de lo mismo. La propuesta de Morena, en cambio, permitiría un relevo en la conducción económica, con ideas nuevas, que son las que hoy predominan en el debate económico global, de mayor redistribución e intervenciones estatales inteligentes, por parte de profesionales y académicos solventes.