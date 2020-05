Aceptó el doctor Hugo López Gatell carecer de cartas de navegación para enfrentar a la pandemia del Covid 19, difícil que acepten en Palacio Nacional y en la SHCP no hay tampoco para la crisis económica que apenas asoma su horrible cabeza.

Reconozcamos que hace más de un siglo que un gobierno de México no enfrentaba simultáneamente crisis de salud y económica, tan graves que el Banco de México dijo preocuparse por la sola posibilidad de un desempleo masivo.

En términos náuticos, para sortear esa tormenta perfecta no hay cartas de marear, pero e Palacio Nacional se niegan a reconocerlo y convocar a un pacto de unidad nacional, sin el cual será doblemente difícil enfrentar la implacable realidad.

El caprichoso salario presidencial

Se enojó el Presidente Andrés Manuel López Obrador por el amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia a la Comisión Federal de Competencia Económica a no reducirse los sueldos, de acuerdo con los dictados "austeros" de Palacio Nacional.

En la mañanera dijo ayer que tendrá que elaborar una ley en la que sea más clara la prohibición para que ningún funcionario gane más que el Presidente. Y, otra vez, el Presidente se equivoca.

Lo que no ha explicado es cuáles fueron las normas legales y constitucionales que contienen la fórmula para determinar el salario del Presidente de México. Y no lo explica porque sabe bien que su actual salario lo fijó discrecionalmente.

Rencillas, afectan a niños con cáncer

De una vez aclaro que de medicina no sé nada, menos de oncología, la especialidad que trata del cáncer, pero si un poquito de administración.

En cualquier empresa privada, poco futuro tiene un ejecutivo que no resuelve un problema en año y medio.

Pero no en el gobierno de la 4T, pues han pasado 18 meses desde que la Secretaría de Salud y la Cofepris debieron resolver la falta de medicamentos contra el cáncer.

Nadie escucha a los padres de los niños con cáncer. Quien esto escribe considera criminal que por rencillas personales de funcionarios con farmacéuticas mexicanas se deje sin tratamiento a niños con cáncer. Y criminal que nadie les diga nada.

NOTAS EN REMOLINO

Nada de congelar. Ayer el inquilino de Palacio "recomendó" a los diputados aprobar su iniciativa de desaparecer todos los fideicomisos. Nadie sabe qué harán cuando se gasten también ese dinero... Cuidado. El director de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, en entrevista periodística, parece molesto porque a "sus denuncias" no siguen consignaciones de la FGR. Le pueden decir que en la Fiscalía se procede sólo con pruebas, no por sospechas... Cuidado, el anuncio de la reanudación de algo de construcción, producción de cerveza y otras actividades que hace el gobierno de CDMX para alinearse con el Gobierno Federal, puede provocar una estampida el próximo lunes... Ahora resulta que la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín no supo de la norma para organizar elecciones, fue un instituto de la dependencia. Falta que repliquen la versión desordenada el gabinete de Fox... ¿Yodos podrán estudiar medicina? ¿Habrá aulas y maestros? Cuando terminen, ¿habrá plazas y recursos para pagarlas? Conste son sólo preguntas...