El diccionario define el verbo simular como representar algo, fingiendo o imitando lo que no es. A esta definición corresponde la publicidad de los tres precandidatos a la Presidencia de la República, que a niveles de diluvio ha azotado a la sociedad civil en los últimos días del año que pasó a formar entre los muertos y en los inaugurales del recién nacido 2018 y seguirá hasta el 11 de febrero.

El Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte establecieron que los precandidatos únicos, no deberían de aparecer en anuncios de radio y televisión de sus partidos, alianzas o coaliciones, durante el período denominado de precampaña —del 14 de diciembre al 11 febrero— porque no están compitiendo en una contienda interna. Tales son los casos de Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade —citados en orden alfabético—.

Sin embargo, el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue permitir que los aspirantes a la Presidencia de la República, arriba mencionados, hicieran campaña en radio y televisión, durante la etapa aludida, siempre y cuando al final de los promocionales se expresara, por medio de un cintillo o una voz, que los mensajes fueron dirigidos a la militancia y a los simpatizantes o, como en el caso del PRI, a la convención de delegados del partido.

La sugerencia de anunciar por medio de una voz o un cintillo que la publicidad recién vista o escuchada por un simple ciudadano sólo iba dirigida a los militantes, simpatizantes o delegados de X partido, se inscribe en el surrealismo político que vivimos a diario en nuestro país. La decisión de la Sala Superior del TEPJF es una muestra, innecesaria, de simulación.

En última instancia, para que esta disposición sea cumplida al pie de la letra, la advertencia sobre a quién van dirigidos los mensajes debe hacerse antes de los mismos y no después de que éstos fueron vistos y/o escuchados. Bien se podría oír la voz de un locutor que advirtiera: Ciudadanas y ciudadanos, a continuación vendrá un mensaje dirigido, únicamente, a los delegados de la Convención Nacional del PRI, si usted no tiene la prerrogativa de ser delegado de dicha convención, en este momento apague su aparato (de televisión o radio) o cambie de canal o de estación.

La medida puede ser complementada con el envío de las pautas publicitarias al público objetivo. Esto es, cada militante de los partidos PAN, PRD y MC que forman la coalición Por México al Frente, los afiliados a las instituciones políticas Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES) de la alianza Juntos haremos historia; así como los delegados de la Convención Nacional del PRI, recibirán una lista de en qué horarios y en cuáles estaciones de radio y televisión van a pasar los anuncios de sus respectivos precandidatos —el prefijo pre es parte de la simulación— para que sintonicen las estaciones de radio y los canales de televisión con el fin de escuchar y ver la publicidad que únicamente va dirigida a ellos.

Solamente así se cumpliría con el requisito exigido por la Sala Superior del TEPJF. Únicamente los convencionistas priistas escucharían al precandidato José Antonio Meade manifestar: “Yo estoy preparado y quiero que te prepares, porque viene lo mejor para México”. Sólo los militantes y simpatizantes del PAN podrían escuchar que “Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México, (y que) ha enfrentado al PRI como pocos”.

Por su parte, con base en el refrán que reza que al que le quema la leche hasta al requesón le sopla, Morena, la organización política de López Obrador, eludió el mandato obligatorio para los precandidatos y lanzó una comunicación publicitaria para todo público, una simulación con la que no viola la ley electoral. Ésta consistió en obviar el nombre del aspirante tabasqueño. En un spot de televisión, vemos a una chica que camina a cámara mientras dice: “Cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, estaríamos mejor con ‘ya sabes quien’”. Continúan varias escenas en las que se sustituye el nombre de Andrés Manuel López Obrador por la expresión “ya sabes quien”. El anuncio remata: “A todos ustedes les tenemos una gran noticia: Sí estaremos mejor y ‘ya sabes con quien’. Morena, la esperanza de México”. Sin ningún cintillo ni advertencia de a quiénes va dirigido el spot.

Noticias como la que estoy comentando me hacen añorar a don Raúl Prieto, que bajo el seudónimo de Nikito Nipongo, bombardeó con su crítica ácida y bienhumorada lo que él llamó perlas japonesas que consisten en “los errores idiomáticos y culturales en general, las memeces, patochadas, imbecilidades; los despropósitos, desatinos, disparates y demás chatarra producida sin cesar por moluscos humanos”.

Los anuncios electorales “dirigidos únicamente a militantes, simpatizantes y delegados” hubieran sido celebrados, según don Raúl, por la representación del entremés: “Si no te simpatizo apaga la tele” con los insignes actores Cretinín y Taradazo, así como el zapateado: “Si eres de los míos: escucha”, interpretado por la bruja Lisco y la iguana Juato, acompañadas por el mariachi Ngaos.

Reflexión

El principio de año es una buena época para reflexionar. Después de una profunda reflexión, concluí: A mí el dinero no me hace feliz... me hace falta.

elprivilegiodeopinar@eleconomista.com.mx