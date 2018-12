Ayer, en el auditorio del Colegio Militar, se celebró la reunión de todo el aparato gubernamental que participa en las tareas de seguridad de la República, convocado para escuchar a quienes conducirán la estrategia.

Habló el presidente de la República, quien detalló los fundamentos de la nueva estrategia, los mismos planteados durante su campaña, pero también advirtió de los errores de la estrategia de sexenios anteriores.

Volvió a señalar como objetivo el combate a los delitos que más afectan a la población: los delitos del fuero común, los cuales, vale apuntar, hasta ahora han sido responsabilidad de los gobiernos estatales.

Adiós, sistema anticorrupción

Durante más de tres años, en el gobierno anterior, hubo una persistente presión de organizaciones de la sociedad civil para influir en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, al cual le faltaron algunos nombramientos para estar completo.

Lograron las ONG que se formara un consejo rector ciudadano de todo el sistema, el cual fue integrado por destacadas personalidades de la sociedad civil, complementado por los funcionarios de las dependencias federales involucradas en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, hay desinterés del nuevo gobierno en el Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual se comprobó al conocerse el Presupuesto para el 2019. Es insuficiente la partida para el SNA, lo cual lo condena a la extinción.

Embajadas, sin candil en la calle

Son muchas las fuentes que confirman las versiones que circulan desde hace varias semanas en todo el Servicio Exterior: los sueldos del personal de embajadas y consulados serán recortados, de acuerdo con el programa de austeridad.

Todavía no se sabe si el canciller Marcelo Ebrard logrará trato especial para el personal que trabaja en el exterior, donde la vida es más cara, y no se sabe porque tal parece que la gente de las finanzas lopezobradoristas no aflojará un peso extra para nadie.

Es incongruente exigirle al personal del servicio exterior mexicano, con las tareas habituales, hacer promociones turísticas y gestiones comerciales con el mismo presupuesto. Antes se decía que las embajadas eran como candil en la calle. Pues apagan el candil. Mejor, así no veremos el papelazo que harán.

NOTAS EN REMOLINO

Optimistas, en la SEP dicen que la reducción a presupuestos de universidades públicas “será resarcida”. No dicen quién se los dijo, para saber a quién reclamarle... Muchos huecos en el quórum de la comparecencia ante diputados del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, lo cual se explica, pues mientras la oposición pataleaba y el funcionario explicaba, en otras oficinas se reunía la Comisión de Presupuesto para discutir y aprobar el dictamen... La cacareada Constitución de la Ciudad de México ha servido para lo que se le unta al queso, pues los alcaldes, salvo una o dos excepciones, han ignorado a los concejales que, por ley, debieran opinar en la toma de decisiones... Podrán especular lo que quieran, pero al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, lo que le interesa es que el presidente López Obrador anuncie el traslado de Dirección de Pemex y Exploración y Producción a Isla del Carmen, pues le permitirá participar en la anhelada recuperación campechana... Juan Luis González Alcántar, aspirante a ministro de la Suprema Corte, dijo a los morenistas de la Comisión de Justicia del Senado lo que querían oír. Veremos si le vale, pues otra aspirante, Loretta Ortiz, hasta renunció a Morena para ofrecer imparcialidad si la eligen ministra...