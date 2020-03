Más allá de la desigualdad, es un hecho irrefutable que, a querer o no, para la mayoría de la población los medios le muestran lo que pasa en el mundo, según sea la preferencia de cada quien.

A través de esa ventana, la mayoría de los hogares mexicanos supo de los estragos del coronavirus, primero en China, luego en Europa y Estados Unidos, con drásticas medidas que han aislado a ciudades enteras, para impedir el contagio.

Ha llegado a México y, si bien el gobierno informa diariamente de cómo hasta ahora está la pandemia en etapa inicial, es difícil evitar las compras de pánico. Cierto, no son racionales, como no lo es el primario instinto de supervivencia.

Ignoran a productores agropecuarios

Hace mucho que el Consejo Nacional Agropecuario advirtió al gobierno del peligro de una carta del representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, que ofreció a sus productores hacer estacionales las importaciones mexicanas.

En la euforia de la reciente aprobación del T-MEC por el Parlamento canadiense, ni al subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, ni a los titulares de Agricultura y Economía les ha interesado mayormente apoyar a los productores agropecuarios de México.

No quieren incomodar al inquilino de la Casa Blanca, concentrado en una reelección que por las circunstancias actuales le costará mucho trabajo obtener y prefieren dejar que los productores mexicanos se rasquen con sus propias uñas. Solos, pues.

Segob y erróneo enfoque de la justicia

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en reciente reunión hizo agria crítica a las fiscalías estatales, las cuales, informó, carecen de profesionalismo para procurar la justicia.

Su juicio refleja lo que se piensa en la Consejería Jurídica de Palacio, pero ambos soslayan las propuestas de corregir el sistema de procuración de justicia, para que responda más a la realidad nacional.

Ahí está, por ejemplo, el lúcido diagnóstico de Ana Laura Magaloni: redefinir los métodos de trabajo del Ministerio Público (MP), policía de investigación y peritos, que estos dos últimos investiguen y reúnan pruebas, para que el MP arme el expediente acusatorio.

Notas en remolino

Quizá no sea lo más prudente que la Profeco se meta en el lío de regular el acopio de mercancías de las empresas comerciales; es un terreno pantanoso, plagado de juicios subjetivos. Ya lo verán... ¿A cómo vende Pemex la gasolina a los expendios? Saberlo permitiría decidir quién abusa... Si las estrategias para responder al reto de la pandemia de Covid-19 se plantearán en lenguaje rijoso, mucha dificultad tendrán las autoridades de salud para obtener respuestas positivas... No es por intrigar, pero la Organización Mundial de la Salud recomendó ayer que se incremente el número de pruebas que se realizan para detectar el padecimiento. Sí, esa prueba que cuesta 2,300 pesos... Los diputados de Morena andan inquietos, no por la sucesión de la dirigencia nacional, sino porque sólo tienen seis meses para trazarse una ruta crítica para su futuro, en un año se acaba la curul...