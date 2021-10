Durante varias de sus conferencias de prensa, al comentar sobre quién podría ser el próximo candidato presidencial de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su sucesor representará a una nueva generación de políticos.

Una vez dijo que “hay relevo generacional, porque imagínense si no tuviésemos de quién echar mano, si el pueblo de México no tuviese opciones, entonces hasta podría servir de excusa o de pretexto para justificar la reelección, y eso no, no debe de haber reelección…”

Luego fue más preciso al explicar que “hay relevo, porque es de la generación que sigue, no sé si me explico. O sea, yo tengo 67, de 50 para arriba incluso hay mujeres y hombres”.

Y en julio pasado hasta identificó a quienes considera como probables candidatos al defender su posición de que el candidato sea definido mediante una o varias encuestas: “es el pueblo quien va a decidir, ahora el flanco progresista liberal hay muchísimos, como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos; afortunadamente, hay relevo generacional”.

¿Cómo fueron los supuestos cambios generacionales en el pasado? Desde Lázaro Cárdenas hasta la fecha, ¿cuál fue la diferencia de edades entre cada presidente saliente y entrante?

Cárdenas era dos años mayor que Manuel Ávila Camacho y éste le llevaba tres años a Miguel Alemán, quien a su vez era 11 años menor que Adolfo Ruiz Cortines.

Ruiz Cortines era 20 años mayor que Adolfo López Mateos, que a su vez era dos años mayor que Gustavo Díaz Ordaz quien le llevaba 11 años a Luis Echeverría.

Echeverría era dos años menor que José López Portillo y éste era 14 años mayor que Miguel de la Madrid quien a su vez le llevaba 14 años a Carlos Salinas.

Salinas nació tres años antes que Ernesto Zedillo, que era nueve años menor que Vicente Fox quien a su vez era 20 años mayor que Felipe Calderón.

Calderón era cuatro años mayor que Enrique Peña Nieto y éste era 13 años menor que Andrés Manuel López Obrador.

Como puede observarse, no todas las sucesiones significaron un verdadero cambio generacional y algunas fueron un regreso al pasado, como en los casos de Ruiz Cortines, Fox y López Obrador, que tenían muchos más años de vida que sus antecesores.

Cuando deje el cargo, Andrés Manuel estará a pocas semanas de cumplir 71 años y, como ya lo dijo, el cambio generacional estará representado por un hombre o mujer que hoy tiene 50 o más años. Lo que no especificó es la edad máxima que deberá tener el candidato que representará ese cambio generacional.

Esta edad tendrán el 1 de octubre de 2024, cuando empiece el próximo gobierno federal, los morenistas que AMLO mencionó: Sheinbaum 62 años, Ebrard 65, De la Fuente 73, Moctezuma 70, Clouthier 60 y Nahle 60.

Ricardo Monreal, cuyo nombre también se pronuncia como posible candidato de Morena, tendrá 64.

Si Andrés Manuel en serio cree que habrá un relevo generacional en la presidencia, De la Fuente y Moctezuma quedan descartados de la carrera por la candidatura. Ebrard tendrá la misma edad que tenía AMLO al asumir el cargo y los demás tendrán menos de 65 años.

Curiosamente, las que por su edad mejor representarían el relevo generacional son mujeres: Sheinbaum, Clouthier y Nahle.

