Hay normas sanitarias que deben respetar los restaurantes, para garantizar la higiene a sus comensales. Hay reglas laborales que, si las cumplen los agricultores, impiden que sean explorados los jornaleros agrícolas, o que haya riesgos de seguridad en las minas de la República.

Hay normas que deben cumplir las empresas farmacéuticas para asegurar la calidad de los medicamentos, normas de seguridad, con fines de protección civil que deben cumplir todos los establecimientos.

Es larga, larguísima la lista de reglas, normas y leyes a cumplir en una sociedad moderna. Por eso, la propuesta de eliminar a los inspectores que vigilan su cumplimiento es, en realidad, una propuesta para desregular.

Difícil sobrevivencia para la oposición

Es innegable que los resultados de la elección presidencial, al otorgar al presidente electo y su partido una mayoría aplastante y el control de las dos cámaras del Congreso alteró las evaluaciones de la transición.

Y dejó a los partidos de oposición en precaria posición y, sobre todo, en difíciles condiciones para pensar en una recuperación para las elecciones intermedias, pues para empezar se quedan casi sin dinero.

Al PRD lo fuerza a difuminarse e intentar transformarse. El PAN corre el riesgo de que sus rencillas terminen por hacerlo jirones, mientras que el PRI sólo espera al término del sexenio para también empezar a pelear por los despojos. Devastador escenario.

Absurdo, proponer eliminación del IEPS

Algunos han decidido utilizar la figura de “iniciativa ciudadana” aprobada ya hace casi cuatro años, para intentar forzar a la Cámara de Diputados a discutir un tema que, en las actuales circunstancias bien podría ser tabú: la eliminación del Impuesto a la Producción y Servicios, el IEPS, con el cual se grava la gasolina.

Habrá de pasar por el proceso de verificar que cumpla con los requisitos constitucionales para tal figura, pero desde ahora vale la pena que los diputados, al menos la mayoría de Morena, empiecen a ver cómo la desechan, antes que llegue al pleno.

En las circunstancias en que asumirá el presidente electo el poder, con su equipo financiero haciendo equilibrios para mantener finanzas sanas y también cumplir con las promesas y programas ofrecidos en la campaña, eliminar el IEPS sería un tiro en el pie, sería volarse la tapa de los sesos.

NOTAS EN REMOLINO

Las elecciones celebradas en las secciones del sindicato petrolero fueron una decisión que resultó de una operación política aseada de la designada secretaria de Energía, Rocío Nahle, pues sabe que lo que menos necesita el Pemex que quiere el próximo gobierno es un sindicato manejado por radicales que desaten cacerías de brujas... ¿Ya le dijeron al futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que el hangar que aloja el avión presidencial es de la Fuerza Aérea, no de la Presidencia?... No entendieron al líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Mitch McDonnell. Que esa cámara discuta hasta el 2019 el nuevo tratado comercial con México y Canadá es independiente de la firma del documento el mes próximo... Por cierto, mañana estará en México el secretario de Estado, Mike Pompeo. Se entrevistará con el presidente Peña Nieto y con el presidente electo, López Obrador... Afirman que Arturo Zamora será elegido secretario general del PRI... A don Armando Guadiana se le enredaron las neuronas. Propone eliminar la reelección de alcaldes y legisladores. Olvida que reelegirse no es acto de voluntad de un político, sino decisión de los ciudadanos que votan...

[email protected]