La reforma electoral del 2014 creó extraordinarias responsabilidades para el Instituto Nacional Electoral y su laberíntica legislación llevó al Instituto y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a terrenos inexplorados.

A los partidos sólo les ha interesado ver cómo le dan vuelta a la ley, aunque el complicado marco jurídico haya producido ya varios enfrentamientos y genere tensiones entre los dos organismos electorales, clave de la salud democrática.

Las frecuentes diferencias de criterio hacen que a veces gane la condición humana de los integrantes y ventilen públicamente sus diferencias, en detrimento de su credibilidad. Serenos, consejeros y magistrados, no se trata de ustedes, se trata de la democrática certeza.

Es responsabilidad de ustedes, de nadie más.

Desmemoria, cuando Ciudad Juárez era Chilapa

Aquí se contó cómo hace ocho años en Ciudad Juárez un pequeño comerciante que pagaba protección a los grupos de delincuentes que controlaban en la ciudad fronteriza recibió auxilio inmediato cuando pidió a los sicarios protección contra un embargo del IMSS.

Los sicarios impidieron el embargo, pues eran un poder fáctico en la Ciudad Juárez asfixiada por las extorsiones y la violencia sangrienta de las bandas del crimen organizado y desorganizado.

El calderonista director del Cisen, tan crítico, olvida que, aunque costoso, fue sencillo medio someter a los sicarios criminales en una ciudad de medio millón de habitantes. ¿Cómo someterlos en cientos de comunidades con un millar o menos de habitantes dispersos por el territorio nacional? Censurable maniqueísmo.

Coalición, nadie explica ese salto al vacío

Para los ciudadanos de a pie, el queretano Ricardo Anaya es el candidato para ser presidente de la República por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y pide el voto para ganar la elección del próximo julio.

Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos de a pie nos es ajeno el concepto de gobierno que propone el señor Anaya, pues, según dice, no gobernaría una sola persona, sino un grupo de personas, salidas de los partidos que formarán la coalición de gobierno.

Y, los ignorantes, como quien esto escribe, se preguntan: si él no va a encabezar el gobierno, ¿para qué votar por el señor Anaya? Si no hay una cabeza a quién culpar hasta de la reuma del abuelo, no tiene chiste.

NOTAS EN REMOLINO

Con la astucia de la experiencia, Andrés Manuel López Obrador elude meterse en el diferendo entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, aunque sabe que no es cierto, toma la ruta fácil de culpar al presidente Peña de influir para que el Bronco aparezca en la boleta electoral... Por cierto, ha costado trabajo el consenso para ratificar al interino jefe de gobierno de la Ciudad de México porque los diputados de Morena quieren posiciones desde ahora en el gobierno capitalino... Tienen razón en quejarse las organizaciones de la sociedad civil que consideran que sus opiniones deben ser tomadas en cuenta, pero quizá sea hora de que hagan explícitos los intereses que representa cada una de ellas... Aprobada la ley de comunicación social por los diputados, la semana próxima será debatida en el Senado. Pese al maniqueísmo de tantos, los legisladores tienen apuro, pues no quieren ser sancionados por la Suprema Corte de Justicia... Como conmemoración del 206 aniversario del Ilustrador Nacional, diario insurgente que se editó en Sultepec, se celebró el día del periodista mexiquense...

jose.fonseca@eleconomista.com.mx