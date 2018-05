Se ha mostrado cautelosamente optimista el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo ante la posibilidad de que antes que termine este mayo no se logre finalizar con éxito la negociación del TLCAN.

Ha advertido sobre las tácticas de última hora de los subordinados del autor de " the art of the deal" que reside, temporalmente, en la Casa Blanca, mediante las cuales intenta sacar ventaja, aunque el tiempo se le haya venido encima a Washington.

Si para finales de este mes no se ha concretado la "modernización" del TLCAN, el intercambio comercial seguirá hasta el año próximo. Así que negociar o no negociar sería un dilema para el siguiente Presidente, quien quiera que sea.

"Los indignados", fanáticos contra el fuero

En este espacio hemos estado a favor de regular el fuero constitucional, no por eliminarlo, pero por muchas razones, no todas buenas, se generó una tendencia de opinión que exigía la eliminación, agudizada por la campaña presidencial.

Como táctica de campaña, el candidato priísta José Antonio Meade propuso la eliminación del fuero, lo cual llevó a las bancadas de la Cámara de Diputados a hacer una capirotada con iniciativas similares presentadas desde hace años. Y, lo peor, aprobarla casi por unanimidad.

Sin embargo, es tan jurídica y políticamente defectuosa que el Senado no la ratificó antes de que terminara el período de sesiones. Están al borde de la histeria muchos de la opinión publicada y los irreflexivos "jóvenes turcos" de Anaya generaron un ciego fanatismo "antifuero", al cual se oponen el PRI y – ojo-, los senadores más sensatos de la bancada afine a Morena.

Día del Trabajo, gatopardismo cultural

Ayer celebraron las más diversas organizaciones sindicales un Primero de Mayo más, nada que ver con las celebraciones de hace tres décadas, pues eran una celebración de la consolidación corporativista con que el General Lázaro Cárdenas consolidó el poder de la Presidencia.

Las marchas de ayer, igual que antes, tuvieron cada una su propio y singular significado político, pues cada una marchó con su propia agenda de campaña bajo el brazo y con la respectiva factura – política, claro-, para ser presentada en distintas oficinas.

Pese a ello, a pesar de una presunta "moderna y democrática" versión del sindicalismo mexicano, al final de la jornada se escucharon las mismas consignas y los medios emplearon las mismas palabras para calificar o descalificarlas, "oficialistas o independientes".

NOTAS EN REMOLINO

A siete meses y medio de su elección, en el Estado de México, Alfredo del Mazo ya cumple con la paradoja democrática, esa que prescribe que te elige una mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, pero cuando se asume el poder, se gobierna por igual para quienes te votaron que para quienes no te votaron. Y se rehace el tejido social... Algunos tienen prisa porque algún o alguna candidata presidencial decline. A dos meses de las elecciones, hasta los pesimistas creen prematuro que empiecen las declinaciones... La frustración de los panistas porque les falló la táctica de bloquear también los nombramientos del INAI no les permite ver que los legisladores lopezobradoristas fueron clave para que se aprobara a los dos nuevos comisionados... Ahora retira el INE un spot de Claudia Sheinbaum que en realidad era usado para promover al candidato presidencial de Morena. Es que, quieran o no, sin la figura del tabasqueño, poco avanzan los candidatos... Ooootro ejemplo de la vocación de la CNTE al vandalismo fue el saqueo en el edificio del Congreso de Guerrero...