Ser secretario de Hacienda y Crédito Público en México no es tarea fácil, es más bien difícil encontrar valientes que quieran el puesto. En el año 2000 publiqué con el maestro Carlos Justo Sierra, la historia de quienes han estado a cargo de la dependencia desde la independencia hasta lo que fue el cambio de siglo y milenio; entonces en 179 años fueron 135 personas, es decir, en promedio duran un año tres meses en sus puestos. En esta larga lista hay personajes notables en nuestra historia como Melchor Ocampo, Plutarco Elías Calles, Guillermo Prieto, Luis Suárez y, más recientemente Antonio Ortiz Mena, José López Portillo, Guillermo Ortiz y José Antonio Meade. El secretario Rogelio Ramírez de la O llegó a la dependencia con impecables credenciales y decidido a no ser un yes man como otros sí lo han sido. Es difícil no serlo cuando se está a camino del inicio de un cambio muy fuerte en términos del régimen político y el modelo económico de desarrollo en medio de la lucha entre lo que debemos desterrar y lo que queremos implementar. En este complejo proceso existe la idea de impulsar a las empresas estatales de petróleo y energía eléctrica, las cuales están cada vez más apalancadas con serios problemas de actualización tecnológica y exceso de personal empero por su tamaño, hablamos de cientos de miles de millones de pesos en un espacio financiero cada más reducido.

Lo mismo podemos hablar del monto creciente que se destina a las pensiones que más temprano que tarde, terminarán explotando entre otras razones porque hoy vivimos más años que en los 70´s, las aportaciones han sido mucho más bajas de lo que debieran, el régimen de inversiones es restrictivo y, existe la posibilidad para retirar saldos antes de la jubilación. Adicionalmente tenemos que pagar como país, intereses de la deuda que, para el año entrante se prevén en más de un billón de pesos. Lo mismo podemos decir de las cantidades de recursos que la federación debe reintegrar a los estados lo que como es previsible, representa la mayor parte de los recursos que recaudan. Y así podemos seguir enumerando las necesidades y limitaciones que Hacienda tiene para entregarle a todas las partes los recursos que dicen necesitar. Como buena Nación Latinoamericana en vías de desarrollo; los aspectos políticos siempre tienen un papel extremadamente importante en las finanzas públicas, me refiero a la imposibilidad política de disminuir la enorme economía informal que alcanza el 60% de la cual, el estado no recibe ingresos por las rentan que notablemente perciben, pero sí votos. En este sentido agregamos el impedimento para ajustar precios de las gasolinas, gas y luz. Con todo lo anterior y más hay que mantener el mejor equilibrio fiscal posible al mismo tiempo que entregar recursos a gobernadores, dependencias y todo el que se forma. Nunca ha sido sencillo ocupar la SHCP, en este tiempo de cambio, inestabilidad e incertidumbre económica lo es menos.