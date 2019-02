¡Tanto trabajo para cuidar un proyecto editorial de excelencia como El Trimestre Económico y que éste termine como un mero pasquín de propaganda ideológica!

Con gran pesar me enteré de la amenaza de muerte que se ha dictado puertas adentro del Fondo de Cultura Económica para la revista especializada El Trimestre Económico (TE). Los ilustres fundadores de la prestigiada publicación, don Daniel Cosío Villegas y Eduardo Villaseñor, deben estarse revolcando de indignación en sus respectivos lechos de muerte. ¡Y no es para menos!

Mi primer contacto con el TE se remonta a la terminación de mis estudios. Por una recomendación me acerqué al entonces director de la revista, Óscar Soberón, para ofrecerle un artículo en busca de su publicación. Me lo recibió y me explicó que los textos se sometían a un procedimiento de dictaminación externa y anónima del cual dependía la decisión de publicación. “Era —me explicó— el sistema que desde un principio había implantado don Daniel”.

Tiempo después, mi jefe —Carlos Bazdresch— fue también director del TE. Me encargó que llevara la administración de los artículos que se recibían y que se dictaminaban con todo rigor. Me di cuenta de que no se trataba tan sólo de una revista mexicana, sino de América Latina e incluso de todo el continente. También de que el número respetable de solicitudes de edición que se recibía tenía su origen en el prestigio que había conseguido la revista en décadas de buen manejo.

Con todo tino, Bazdresch decía que “había que tener muy buen juicio” para dictaminar los artículos y que la decisión final tenía que ser de carácter colegiado y que los integrantes del comité editorial tenían que ser seleccionados con gran cuidado. Finalmente, el director Bazdresch solía reiterar con convicción editorial: “me niego a publicar basura”.

Dondequiera que se encuentre, Carlos Bazdresch debe también estar temblando de indignación. ¡Tanto trabajar para cuidar un proyecto editorial de excelencia y que éste termine convirtiéndose en un mero pasquín de propaganda ideológica, digno de las peores épocas del dogmatismo estalinista!

El director del FCE, Taibo, secundado por Julio Boltvinik y otros, podrá cambiar la línea editorial del TE para supuestamente expurgar de sus páginas “el pensamiento neoliberal” (whatever that means, Cosío dixit), pero en definitiva lo que le será imposible será dar “un giro editorial de 180 grados sin perder el rigor editorial”. Sentencia: ¡RIP para El Trimestre!