México es muy dependiente del gas natural de EU, por lo que existe incertidumbre por Donald Trump.

Uno de los conceptos que volveremos a oír pronto en el gobierno, especialistas, empresarios y promotores del liberalismo mexicano es el de seguridad nacional en energía o seguridad energética.

La verdadera razón es que, ante la posibilidad de que en la era Trump en Estados Unidos cierren sus fronteras a la exportación de energéticos a México, no hay plan B delineado. Hay ideas sueltas pero no un protocolo, por ejemplo, si impiden la venta de gasolina o diesel, pues se comprará en Europa, África o Medio Oriente, obvio costará más pero se puede mover el producto por barco, incluso más de uno de los que en teoría llegaría a Texas, pararía en México.

Igual el Gas LP, es un líquido que metes en barcos y se mueve. Fin de la historia, será más caro pero al final se tiene lo que se necesita.

Pero ¿Y si impide la exportación de gas natural? El modelo económico mexicano depende fundamentalmente de la eficiencia gasera estadounidense, la construcción de gasoductos como Los Ramones lo comprueban, el plan de crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad está sustentado no en el gas natural de Pemex sino el que se traiga, mientras se pueda, de EU. Sin combustibles líquidos no hay plan B, en Gas Natural no hay nada, de nada.

Así que disfrute sus baños de agua caliente, pueden ser los últimos.

Buzos

1.-. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), que encabeza Guillermo García Alcocer, ya tiene casi lista su aplicación para gasolineras y precio de la gasolina. Hasta donde sabemos, los ingenieros de la CRE la hicieron, estuvo en pruebas y no le fue mal ¿Estará la app lista, finalmente, esta semana?

2.-Este martes la Asociación Mexicana de la Industria Petrolera, cuyo presidente es Erik Legorreta, tiene una reunión de proveedores con la presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Georgina Trujillo, la idea es que los empresarios tengan un foro que les permita presentar los proyectos que están en el tintero y se les pueda dar continuidad. Hasta donde sabemos estará también la Secretaría de Energía en la reunión.

3.-Los empleados del Instituto Mexicano del Petróleo, de Ernesto Ríos, creen posible una contingencia energética por desabasto de combustibles y ya están pensando en medidas que reduzcan el consumo desde menos días de oficina hasta trabajo en casa ¿Pues qué saben estos muchachos?

4.- Moody’s asignó una calificación no garantizada sénior Baa3 a la reciente emisión que hizo Pemex, quien aseguró que el dinero será para propósitos corporativos generales. Incluyendo inversiones en proyectos estratégicos y refinanciamiento de deuda , lo relevante es que la perspectiva es negativa y no se ven visos.

5.- Le preguntaron apenas al señor José Manuel Carrera Panizzo, director de Alianzas de Pemex, que qué pasó con los flóteles de Galicia que serían el gran negocio. No se sabe aún nada excepto que allá dicen que ya están terminados ¿Luego entonces?