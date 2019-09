El final feliz de la saga de los gasoductos y la reunión del presidente López Obrador con el director general de la petrolera ENI no son señales perfectas ni de pragmatismo ni de apertura energética. Por las razones que sean, la CFE aún no ha logrado pactar con Fermaca y la verdad es que, viendo el resultado negociado, es inevitable pensar que gran parte del embrollo se pudo haber evitado. La reunión con ENI, por su parte, obtuvo un tuit presidencial positivo. Pero su mensaje fue marcadamente menos caluroso que el que les ha brindado a otros proyectos, como el de Nestlé, a pesar de que el proyecto cafetalero implica apenas una pequeña fracción de la inversión de la petrolera y mucho menos ingresos fiscales. Se entiende que haya especulaciones sobre un creciente pragmatismo energético. Pero estas dos no son muestras contundentes.

Hay una tercera señal, sin embargo. Igual que las dos primeras, está mezclada con consideraciones que van desde lo neutral hasta lo negativo (contradictorio). Pero, en contraste con las otras dos, se trata de un hito petrolero fundacional. Tiene la sustancia y el peso que a las otras dos les faltan.

La tercera señal no consiste en interpretaciones de actos simbólicos. Se trata ni más ni menos que del acto a través del cual el Estado mexicano (representado por la Secretaría de Energía) le asignó a Petróleos Mexicanos, por segunda vez, todo su portafolio de exploración actual.

Justo igual que la Ronda 0 en su momento, la adjudicación directa de la Sener a Pemex de nuevos títulos de asignación de exploración petrolera que se consumó hace unos días fue un acto muy generoso. Quizás más, en esta ocasión, como describí hace unas semanas, ya tenemos cinco años de evidencia acumulada de que Pemex no ha logrado tener descubrimientos en una gran parte de su portafolio ni ha tenido recursos suficientes para cumplir con los programas mínimos de trabajo.

Como Sergio Pimentel, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, explicó hace unos días en una conversación con el Imco y Pulso Energético, Pemex no está ni cerca de tener lo que se necesita para poder aprovechar plenamente algo tan grande. Para erradicar la presencia de reservas y bloques ociosos dentro de su portafolio, requeriría más del doble de la inversión anual que despliega ahora, ya contando las inyecciones extraordinarias de la nueva administración.

Además, sería tramposo ignorar que, tanto funcionarios de Pemex como del gobierno han declarado que la empresa no realizará nuevos trabajos exploratorios en aguas profundas ni en shale. Aun así, el gobierno emitió un muy generoso paquete de asignaciones: equivalen a todo el portafolio de la Ronda 0, incluyendo hasta sus bloques de aguas profundas y shale.

Desde este ángulo, que ha dominado el análisis hasta ahora, la tercera señal de pragmatismo ha sido invisible.

Es igual o más de importante reconocer que la Secretaría de Energía de la nueva administración, justo en el momento de dar un paso fundacional, ha dado un pleno espaldarazo a la Ronda 0, validándola por completo. Cuando las asignaciones exploratorias otorgadas a través de la Ronda 0 se extinguieron, la Sener decidió no ampliar ni cuestionar la lógica anterior, sino replicarla. Por cuestionable que hubiera sido desde la perspectiva técnica, pudo haber asignado 66% restante de los recursos prospectivos ociosos del país directamente a Pemex. Pero, salvo por reorganizaciones dentro de la misma extensión total y asuntos procesales técnicos, la Secretaría de Energía refrendó la Ronda 0 por completo, en sus mismos términos. A la hora de la verdad, la administración que más ha enfocado su discurso en fortalecer a Pemex escogió, decidió conservar 66% de los recursos prospectivos y 19% de las reservas 3P del país en manos del Estado, no de Pemex. El mecanismo para operar estos recursos aún está pendiente, pero abre la puerta a muchas variantes pragmáticas, de apertura.

La tercera señal es tan fuerte que hace que las dos primeras, sin ser muestras contundentes de pragmatismo energético, ya difícilmente puedan parecer otra cosa.