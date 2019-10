A pesar de que todavía está en comisiones la iniciativa de revocación de mandato, todo indica que, para lograr apoyo en otras leyes de mayor prioridad, la bancada de Morena ha aceptado quitarle detalles tóxicos, según la oposición.

Para empezar, se acepta la idea de que, la fecha para que los ciudadanos votaran una eventual revocación de mandato presidencial, bien puede ya no ser la misma fecha de las elecciones intermedias, lo cual saca al Presidente de las boletas.

Para aguarla más, se afirma que no será el Ejecutivo Federal quien convoque a votar la revocación, sino los ciudadanos, para lo cual se discute que para que acepte el INE tendrían que pedir la votación casi 3 millones de ciudadanos.

Basificación, losa para el 2025

En materia de salud, el gobierno federal está por poner en marcha un agresivo programa de regularización de médicos, enfermeras y trabajadores del sector que, hasta hoy, no tienen plaza federal.

Se aduce con razón que muchos de ellos tienen años trabajando, pero todavía lo hacen en calidad de eventuales. El propósito no es sólo que en los próximos cinco años se les dé su plaza, sino además contratar médicos especialistas para clínicas rurales.

Es justo, dicen con tazón muchos funcionarios, otros, por pesimismo o por realismo afirman que tantas plazas formales serán una gigantesca y pesada losa sobre los presupuestos de quienes ganen el Poder en 2024. Después de mí, el diluvio.

El escándalo por las condonaciones

Parece arreciar el escándalo por la lista de condonaciones de impuestos que tuvo que publicar el SAT, por la larga batalla de Fundar, una de esas organizaciones de la sociedad civil de las cuales dijo desconfiar el Presidente, y ya se escuchan demandas de castigos y sanciones.

Lego en materia jurídica, quien esto escribe no sabe si es posible sancionar a los beneficiarios o a los funcionarios que dieron el visto bueno y eventualmente enjuiciarlos en un tribunal.

Podría iniciarse una cacería de bruja, una de esas en las que pagan justos por pecadores. Vale recordar algo que me advirtió un sabio sacerdote: "recuerda que no todo pecado es ilegal, ni todo lo ilegal es pecado".

NOTAS EN REMOLINO

Hiso bien el Presidente López Obrador en aclarar que no es cierto que Pemex pretenda arrebatarla a una petrolera norteamericana el control del pozo Zuma, en el cual hay coinversión de Pemex. Sin embargo, es obvio que le informaron que el reclamo del Departamento de Estado, antes de hacerse público se presentó a la Secretaría de Relaciones... El titular de la SHCP Arturo Herrera advirtió que si México no se apura en el combate a la desigualdad no habrá mayor crecimiento y, en pocos años, la economía chilena será cuatro veces más rica que la mexicana... En Palacio Nacional y en Bucareli, el gobernador oaxaqueño Alejandro Murat discutió los asuntos concernientes al proyecto del ferrocarril transístmico... Alguien propuso que, si el manejo de la producción y comercialización de marihuana lo asume el Estado, podría llamarse "Motamex"... Según Ricardo Monreal ya hay una terna para la Medalla Belisario Domínguez este año. Obviamente se otorgará a una mujer... Ilustrativo de la precariedad de algunos municipios es lo ocurrido en Bocoyna, Chihuahua, a la cárcel de una comunidad de esa demarcación llegó un grupo armado y para sacar a tres reos, mataron al único policía que estaba de guardia, un policía de 70 años...