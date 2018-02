Ayer, las tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado se convirtieron en furibundas plataformas para discursos de propaganda de campaña electoral para las respectivas campañas presidenciales.

No podía ser de otro modo, pues las Cámaras del Congreso son el foro político por excelencia, donde se escuchan las voces tan contradictorias de una sociedad compleja como la nuestra.

Así que no es como para que las informaciones producidas por los acuerdos parlamentarios y los discursos desde la tribuna, aunque son nota, tampoco es como para tomarlas a lo dramático. Ya son como cualquier discurso en plaza pueblerina.

ASF: las facilonas conclusiones

Cada año, el informe preliminar de la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio del presupuesto federal es motivo para facilones y sensacionalistas encabezados, por las irregularidades que reporta.

Hay que reconocer el creciente profesionalismo de los forenses contables que hacen las auditorías, pero también aceptar que las “irregularidades” reportadas todavía deben ser aclaradas, según el debido proceso.

Mal hacemos en concluir que el informe preliminar es definitivo.

Conste no es crítica, pero es cierto que veces las conclusiones facilonas a veces revelan ignorancia de los procesos administrativos y su marco legal.



¿Amparo contra el progreso?



Desde hace tiempo existe una organización para la “defensa de la tierra” que, innegablemente, ha logrado impedir abusos contra muchas comunidades de las zonas rurales e indígenas. Es una organización valiosa, es cierto, pero también tiene su agenda política.

De unos a la fecha se dedican a bloquear obras públicas, porque, dicen, afectan los derechos de las comunidades. Así ocurre con el amparo otorgado a favor de varias comunidades de Morelos, por donde pasaría un gasoducto.

El juez, por lo visto, decidió que las eventuales afectaciones deben prevalecer sobre la necesidad de energía para la zona industrial de Morelos, donde se generan miles de empleos. Un verdadero saltapatrás.



NOTA EN REMOLINO



El próximo martes estará el Presidente Enrique Peña Nieto en Washington para la entrevista con el mandatario norteamericano Donald Trump. Quien esto escribe, de pronto, se ve como el último optimista del planeta… Es una barbaridad que hasta en el Senado se hable de las fuerzas militares de la República “bajo mando civil”. ¿Acaso no es civil el Presidente de la República, comandante suprema cuyas órdenes acatan los soldados y marinos de México? Conste, es pregunta… Intrigante la propuesta lopezobradorista de convocar a un congreso constituyente para hacer la “constitución moral”. Parte de un discurso ante Encuentro Social, discurso con tintes de prédica desde un púlpito… Curiosamente utópico el Secretario de Comercio Ildefonso Guajardo ante las comisiones del Senado. Dijo confiar que el calendario electoral no prevalezca sobre las negociaciones del TLCAN… Taimado, el senador Alejandro Encinas critica al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por echar abajo la propuesta del INE que agilizaría el conteo de votos la noche de la elección presidencial. Sabe, y sabe bien, que, si se abrieran dos veces las urnas en cada casilla, si no ganara Morena, sería de los primeros en denunciar “fraude” … Lo que hace el protagonismo. La senadora Mariana Gómez del Campo parece ignorar lo que significa “inmunidad diplomática”. ¿No sabe que un incidente de tránsito, por grave que sea, no amerita violarla?... No se calienten granizos. El Congreso tiene hasta el 30 de abril para votar la ley reglamentaria de la comunicación social. Ese fue el plazo que dio la Suprema Corte de Justicia…