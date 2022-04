Si consideramos que torpe es el antónimo de hábil, los días llamados santos fueron declarados torpes, es decir no hábiles, en los países católicos —y el nuestro lo es—. Existió, en un principio, una razón para que así fuera, es decir para que no se trabajara en los días de la denominada absurdamente semana mayor y digo absurdamente porque si contamos bien tiene siete días como las otras cincuenta y una que hay en el año. O sea que de mayor no tiene nada dicha semana, aunque a lo mejor tal es el origen que en México, digamos nos vemos dentro de ocho días aunque en realidad nos vamos a ver en siete días. En fin.

Pero ya me disgregué como es mi costumbre. Retorno a la ruta original de estas líneas. El objetivo de no asistir al trabajo a partir del denominado jueves santo fue, en un principio, dedicar esos días a pensar a reflexionar y a orar por la pasión de Cristo y conmemorar la resurrección. Aquí vienen recuerdos de mi niñez cuando en la Semana Santa se cubrían las imágenes de los templos con tela morada, se procuraba guardar silencio tanto dentro como fuera de las casas; el jueves por la tarde o el viernes en la mañana se visitaban siete templos que significaban acompañar a Jesucristo en el recorrido que hiciera desde su aprehensión hasta ser crucificado; el viernes a las tres de la tarde se rezaba el Vía Crucis.

Las estaciones de radio —desde la Charrita del Cuadrante hasta La Pantera de la Juventud— emitían música sacra o, también, música clásica, tal vez porque esta música posee la facultad de serenar nuestro espíritu. Los programas cómicos de la tele se cancelaban y en su lugar pasaban programas con los Niños Cantores de Viena o los de Morelia que no cantaban mal las gregorianas y se transmitía la película “El Mártir del Calvario” con Enrique Rambal. En los cines se programaban de cajón: “Demetrio el gladiador”; “El Manto Sagrado” y “Quo Vadis”. (¿Adónde vas? Al cine. ¿Qué vas a ver? “Quo Vadis ¿Qué quiere decir? ¿Adónde vas?. Al cine. ¿Qué vas a ver? Quo Vadis. ¿Qué quiere decir? ¿Adónde vas? Al cine. Y así se seguía uno hasta el Sábado de Gloria.

El sábado se abría la gloria a las 10.30 de la mañana y era cuando en todos los barrios y colonias de la ciudad se tronaban Judas, muñecos de cartón con cohetes que representaban a personajes populares. También, clandestinamente, los judas tronadores representaban a políticos antipáticos y/o rateros. Debo decir que aquella persona que llevaba con seriedad y religiosidad todos los rituales de la Semana Santa ganaba indulgencias. Ahora que una indulgencia está más devaluada que un autógrafo de Alfredo Adame todo es distinto.

Perich

En la actualidad, las personas sean católicas o no, aprovechan los días que siguen siendo “santos” para vacacionar, algunos desde el lunes con el pretexto que ese día Jesucristo empezó a ser espiado por Poncio Pilato. El master religioso cambió por días de esparcimiento y holganza.

En lo personal no me gusta vacacionar esos días porque soy refractario a las multitudes. Prefiero quedarme en casa ver películas y leer. Esta vez redescubrí al humorista y dibujante catalán Jaume Perich (1941-1995) pensador de izquierda a quien leí en la época del franquismo. No puedo reproducir sus dibujos, pero sí puedo transcribir algunas de sus frases: “La célebre memoria de los elefantes es un mito. Tienen memoria visual pero de los nombres no se acuerdan nunca”. “En el último episodio de la serie, Ironside va a Lourdes” “Las feministas a sus padres, les llaman sus madres”. “Yo cuando no estoy de acuerdo con alguien se lo pienso en su cara”. “Un conservador es un tipo que le gustaría poder decir: 'Cualquier tiempo pasado fue igual'”. “El tiempo todo lo borra; menos los intereses del préstamo”.