Estás apunto de aceptar la oferta del presidente Donald Trump de ser el jefe de Personal de la Casa Blanca. No tienes experiencia alguna en el gobierno o la política. ¡Eso no es un problema! Nadie en la Casa Blanca de Trump sabe realmente cómo dirigir un país. Pero sí serás excluido, humillado públicamente y posiblemente encarcelado, pero no morirás, literalmente. No te pasará si tomas las siguientes precauciones:

busca a un terapeuta. Trabajar para Trump es contaminar tu autoestima. Al recibir su sentencia de tres años el miércoles pasado, el exabogado de Trump, Michael Cohen, describió con lágrimas haber “estado viviendo un encarcelamiento personal y mental desde el día en que acepté la oferta de trabajar para Trump”.

no renuncies a tu trabajo. Considera un permiso laboral. Anthony Scaramucci, uno de los varios directores de comunicación de Trump, duró solo 10 días en el puesto. Incluso si duras más, no será por mucho. De acuerdo con un informe de Brookings Institution, realizado por Kathryn Dunn Tenpas, que se dedica al estudio de la rotación del personal de la Casa Blanca, tan sólo en el primer año de la administración de Trump se registró un 34% de despidos.

será difícil que pienses en casarte o en tener novio(a). Politico.com informó que un organismo entrevistó a 30 personas que trabajaban para Trump, los entrevistados aseguraron tener dificultades para obtener una cita de amistad e incluso, no les ayudó mucho usar una aplicación. Muchos de ellos disfrutaban de su anonimato viviendo al margen de los vecindarios anti-Trump en Washington.

Abre tu cuenta de Uber Eats e Instacart (bajo un seudónimo). Toma tus precauciones. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fuerte defensora de la política de “tolerancia cero” del gobierno de Trump, fue abucheada por activistas proinmigrantes mientras cenaba en un restaurante mexicano.

Consigue un abogado. No esperes hasta que hayas violado la ley. Cinco exasesores de Trump (Cohen, Michael Flynn, Paul Manafort, Rick Gates y George Papadopoulos) ya aceptaron declaraciones de culpabilidad o fueron condenados, y varios más, podrían estar en peligro.

Por encima de todo, ¡Diviértete! Hay grandes nombres en el cementerio de exfuncionarios de Trump. John F. Kelly, HR McMaster y Flynn eran generales muy condecorados antes de ser humillados. Pero tú, el tercer jefe de personal de Trump en dos años, no te sientas agobiado por la buena reputación, hay poco que perder. En el peor de los casos, terminas en la cárcel, lo cual no es tan malo. No podrías conseguir una cita de todas formas.