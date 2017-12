Ayer, durante la reunión de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, anunció el Presidente Enrique Peña Nieto que promulgará la ley aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

Ya se escucha el clamor de los opositores a la ley, aclarando que no toda esa oposición es por razones jurídicas, buena parte tiene razones de política electoral.

Si, como dicen son respetuosos de los procesos democráticos, entonces quedará impugnar la ley ante la Suprema Corte de Justicia y dejar que los ministros hagan una evaluación jurídica, no sesgada, de su constitucionalidad. Lo demás ya sólo es ruido.

Daños colaterales por verificentros

Aún no está suficientemente explicada la repentina decisión del gobierno de la Ciudad de México de no renovar las concesiones de los verificentros y anunciar que se otorgarán nuevas.

Quizá haya buenas razones para hacerlo, pero uno se queda con la impresión que tras la “modernización” de los verificentros y sus nuevas concesiones se mueven intereses poderosos.

Lo único que no podrán justificar es el desempleo de quienes trabajaban ahí. Claro, desde la frialdad del escritorio, como en los despachos de guerra, se les podrá considerar simples daños colaterales, lamentables, pero necesarios.

Y apenas empiezan las campañas

Con el fiscal “carnal” del gobierno de Chihuahua se arma un escándalo sobre lo que llaman “triangulación” de recursos originalmente destinado a la educación, claro, hecha por el ex gobernador, el antecesor de Javier Corral.

Habrá que esperar como repta este asunto en los tribunales chihuahuenses. Como sea, este espacio no rechaza per se la acusación que ya tantos dan por veraz, simplemente no nos sorprendamos que “los puros”

hagan político del aparato de justicia.

De cualquier manera, hay interrogantes: ¿de parte de quiénes? ¿es parte de la campaña presidencial o un ajuste de cuentas políticas? El tiempo lo dirá. Y el resultado electoral revelará el costo de estas “operaciones políticas”.

NOTAS EN REMOLINO

El monitoreo de medios que realiza la UNAM por cuenta del INE, muestra que la mayoría de las horas de los noticieros y programas de análisis han sido dedicadas a Andrés Manuel López Obrador; a José Antonio Meade se han dedicado 9 horas, y a Ricardo Anaya siete... Por cierto, dice Morena que elaboran un plan de emergencia fiscal, ante la reforma fiscal de Washington. El problema es que, por maravilloso que sea, debe esperar hasta después de julio... Mientras se ponen de acuerdo los diputados, Juan Javier Pérez Saavedra será el interino en la Auditoría Superior de la Federación. Y dicen que seguirán los trabajos de revisar cuentas públicas... La CEPAN señala la urgencia de que en México se revise el sistema de pensiones. Pertinente llamado. Lástima que reformarlo sea poco menos que imposible cuando los partidos están enfrascados en la lucha por el poder, que no es otra cosa la elección presidencial... El secretario general ejecutivo de la ANUIES Jaime Valls anuncia que las universidades públicas ya preparan un programa para elevar la calidad de la educación superior. Dice que se lo presentarán a todos los candidatos presidenciales... Por cierto, si el Congreso estadunidense vota hoy para evitar el cierre parcial del gobierno federal, será sólo una resolución que cubrirá hasta el 19 del próximo enero. Entonces habrán de discutir de nuevo sus enredos presupuestales...