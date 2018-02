Ayer se reunió el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, con representantes de los partidos políticos, con excepción de Morena, para discutir la seguridad que se dará a los candidatos a la Presidencia de la República.

¿Por qué no acudió Morena? Pues porque siempre, aunque en el pasado tuvo alguna forma de escoltas, López Obrador sostiene que no teme atentados, porque “lo cuida el pueblo”.

Si en Lomas Taurinas el pueblo rodeaba a Colosio y ocurrió el asesinato. Es irresponsable correr cualquier riesgo, porque las consecuencias, en el clima político actual, llevarían a México a la inestabilidad social, política y económica.

Conveniente distracción, listas de pluris

En todos los corrillos políticos se discuten y debaten los personajes que, hasta ahora, se han anunciado para ser candidatos o candidatas a diputaciones o senadurías plurinominales, algunos han sido sorpresa, no necesariamente agradable, pero sorpresa al fin.

Sorprende, por ejemplo que personajes del PAN sean ubicados en las listas del PRD, o viceversa. Una repartición forzada a causa de la equidad de género en cada una de las fórmulas de aspirantes pluris para el Congreso.

Pero la disputa real está en las candidaturas a diputados o senadores por mayoría, pues a muchos se les ha olvidado que ya pueden ser reelegidos, lo cual les daría hasta 12 años en una curul o en un escaño. No es cosa menor.

La pregunta para el INE: quo vadis?

Uno no pone en duda la afirmación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral de que la elección del próximo 1 de julio es histórica, por el número de posiciones, federales, estatales y locales que ya están en juego, más de 3,000.

Es obvio que la responsabilidad de los actuales consejeros del INE es mayor que la de cualquiera de sus predecesores, pues la arrebatada reforma electoral panista les asignó tareas que antes no tuvieron.

Pero las polémicas en que se metieron esta semana, la del conteo de votos en las casillas y la prohibición de debates entre candidatos en la intercampaña, deberían hacerlos respiran hondo, dar un paso atrás y reflexionar el rol con que quieren pasar a la historia.

NOTAS EN REMOLINO

Un grupo de senadores panistas, encabezado por Ernesto Ruffo, invita al candidato Ricardo Anaya a “pasar la prueba del ácido” y hacer públicos la totalidad de sus ingresos y de su patrimonio. Dicen que se ahorraría sofocones y perder el tiempo de campaña dando explicaciones... Muchos de los problemas, polémicas y desencuentros entre el INE y los magistrados del Tribunal Federal Electoral tienen su raíz en la reforma electoral que hicieron los panistas de Gustavo Madero sobre las rodillas... Por cierto, el ex dirigente nacional del PAN impugnará que Miguel Mancera ocupe mejor lugar que él en la lista de plurinominales al Senado por el blanquiazul. ¡Ya no hay valores!... Un fallo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ha liberado fondos congelados de la oaxaqueña coordinadora magisterial. Justo a tiempo. El dinero hará falta en alguna campaña... Ahora que tantos inventan beneficios para los ciudadanos, uno recuerda cuando aquel constitucionalista distinguido que fue don Antonio Martínez Báez, quien ante la oleada de iniciativas dijo a sus colegas senadores: “Señores, no batallemos más, de una buena vez incluyamos en la Constitución el derecho a ser feliz”... Alguien hizo una excelente pregunta: ¿aguantará el PAN su viraje a la izquierda y el PRI su viraje a la derecha?...