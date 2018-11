Aún con prisas, apenas alcanzará el tiempo para que al arranque del próximo Gobierno de la República se aprueben en el Congreso las reformas a la ley de la administración pública federal para que Alfonso Durazo tenga una Secretaría de Seguridad Pública donde despachar.

Sin embargo, habrá que esperar, quizá hasta el próximo febrero del 2019, para que se empiece a poner en marcha la flamante estrategia de seguridad anunciada la semana pasada en ceremonia encabezada por el presidente electo y opere la Guardia Nacional.

Mientras, a menos que quiera darles pausa a las bandas criminales, tendrá el nuevo gobierno que seguir la misma estrategia de sus dos antecesores, o sea, cuando menos por un trimestre, sólo hay dos sopas y la de fideos se acabó.

Morena, como en el fútbol, háblense

Tanto el equipo de transición como los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados han ojeado el calendario y descubierto que el tiempo se les vino encima, mientras ellos actuaban pausadamente.

Unos dedicaron demasiado tiempo en afirmar su control de sus respectivas mayorías o en disputar pequeñas parcelas de poder y se olvidaron de que son miembros de un gobierno que tomará el poder dentro de 11 días.

Los otros, los del equipo de transición, han estado ocupados en traducir a políticas públicas hasta las ocurrencias, que olvidaron coordinarse con el Congreso y que, sin esa coordinación, habrán desperdiciado miserablemente su mayoría aplastante.

¿Complace que se desgrane la mazorca?

Se anuncia que de la CNBV se van más de 45 funcionarios con el expertise y conocimiento del manejo y funcionamiento del organismo que supervisa y controla a las instituciones financieras que constituyen la clave de nuestro sistema de pagos.

Así, se afirma, continúa el éxodo de servidores públicos poco dispuestos a aceptar un recorte de sus salarios, aunque algunos los acusen de “aferrarse”, en realidad ejercen su derecho a darles a sus familias un mejor futuro.

Nadie del nuevo gobierno parece perder el sueño por eso, porque sería políticamente incorrecto no apegarse a lo marcado por el presidente electo y se dice que así habrá más puestos para los morenistas, al grito revolucionario de cartucheras al cañón, quepan o no quepan.

NOTAS EN REMOLINO

Uno no entiende como un gobierno que no las tiene todas consigo en materia presupuestal insiste en una costosa e inútil descentralización de oficinas del gobierno federal... Hay que felicitar a los colaboradores de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores. Han puesto unas macetas en los cruces de Calzada de los Leones y Barranca del Muerto, frente a la Liga Maya, y creado unos cuellos de botella que empeoraron el caos vehicular que ya era la zona... Cómo se equivoca uno, pues se supone que es otra el área de facultades del INAI y su titular urgió una nueva legislación en materia de seguridad. Un experto que sumar a la inmensa lista existente... Cuando uno se entera de los líos en la Asamblea Nacional del PRD, recuerda la respuesta de aquel poeta a la pregunta por qué se tardaba en escribir el panegírico de un personaje recientemente fallecido: “es que el muerto no ayuda”... Se equivoca el alcalde de Miguel Hidalgo al decir que el terreno del Parque Reforma Social es área pública desde hace 36 años, lo es desde hace más de 45 años, antes era lo que restaba del lecho del río Tecamachalco. Raro que ahora resulta propiedad privada...

