“Lamentable” fue el calificativo más usado para hablar del salvaje asesinato de dos niños, casi bebés, en Baja California. Natural reacción en una sociedad a la que se le empieza a agotar la capacidad de indignación, porque la violencia es insensatamente cotidiana.

Es posible que la tozuda política de dejar hacer y dejar pasar, de “abrazos no balazos” apueste a que la indiferencia generada por la cotidiana violencia gane tiempo para sus programas sociales, aunque cada día corra más sangre.

Si no cambia la apuesta, la indiferencia hundirá en un inmundo pantano de insensibilidad a Gobierno y sociedad. Olvida el régimen la advertencia de Diderot: “la indiferencia hace sabios, pero la insensibilidad hace monstruos”.

López-Gatell: todo igual si renunciara

Se equivocan los grupos de la oposición al exigir la renuncia del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, por el fracaso de la política sanitaria, pues no resolvería la patética incompetencia de los mandos de la SSA.

No mejoraría la campaña de vacunación, pues ya está fuera de su alcance cambiar la inercia para su rentabilidad política. No mejorará la capacidad hospitalaria, pues él no decide cuándo, cómo y dónde se gasta.

No se irían el titular de la SSA, Jorge Alcocer, los mandos de Birmex, de Cofepris y la nueva burocracia con toda su patética incapacidad. Nada cambiaría, sería aceptar un error, eso jamás, en italiano “mai”, en francés “jamai”, para que quede claro.

Un placer cucar a medios y periodistas

El espacio de los miércoles, más que para “refutar mentiras”, se ha convertido en un apabullante ejercicio del poder presidencial para apabullar a los medios y a los periodistas y, ¿por qué no? para cucarlos.

Debe aceptarse la razón del israelí Amos Oz cuando advirtió que “la política es ya una fábrica de polarización para enardecer votantes y mantenerlos secuestrados sentimentalmente. Convertirlos en hinchas políticos, en idólatras ideológicos”.

Mas también debe aceptarse que este estilo de gobernar no debiera ser novedad para quienes han estado atentos. Es posible que algunos vean al ejercicio de vapulear a medios y periodistas como improductivo, pero innegable que es catártico.

Notas en remolino

Discutible la afirmación de que los actuales libros de texto son neoliberales, muy ambiguo el objetivo de que sean “humanistas”. Caramba, cuando don Lázaro Cárdenas no le dio vueltas a su propósito de que la educación fuera socialista... Con todo respeto a los colaboradores de Palacio Nacional. Es una irresponsabilidad exponer a que el mismo vicegobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, le aclarara qué son los derechos especiales de giro del FMI... La titular de Economía Tatiana Clouthier probó otra vez su sentido común al afirmar que la meta de crecimiento de 6.3 para este año podría no alcanzarse por la tercera ola de Covid... Si los panistas que quieren sacar a los anayistas de Marko Cortés siguen con lenguaje de “tienen secuestrado al PAN”, acabarán a puñaladas... Línea 12 del Metro, fue más fácil encontrar culpables que responsables... Dijo John Steinbeck que “por el grosor del polvo en los libros de la biblioteca pública puede medirse la cultura de un pueblo” ...