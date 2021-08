¿Ha percibido un aumento de los precios últimamente? Esta es una pregunta qué, si se hace en cualquier parte del mundo en la actualidad, sorprendería por la respuesta casi homogénea que se obtiene: “mucho, todo ha subido de precio”, parecería que se entregó un guion para evitar que alguien se salga del huacal como se diría coloquialmente al momento de contestar, pero, la realidad es que a nivel internacional todas las personas estamos sufriendo de esta secuela de la pandemia.

Durante el año pasado, muchos países tomaron medidas enfocadas a la prevención y combate de la pandemia de Covid-19, siendo la principal el distanciamiento social que, en sentido estricto, implicó el cese temporal (cierre) de la actividad económica salvo en cuestiones primordiales, situación que trajo consigo una contracción económica importante aún a pesar de los apoyos dados, siendo los principales, el apoyo a la base productiva (empresas) para evitar el cierre de los negocios con la consecuencia natural de pérdida de trabajos y por lo tanto, aumento de la tasa de desempleo y, apoyos directos a los ciudadanos para mantener estables los niveles de consumo y de esa forma evitar una caída mayor.

A pesar de estas medidas, los países sufrieron contracciones económicas muy importantes, por ejemplo, Estados Unidos cayó 3.5%, Alemania 5%, Francia 8.3%, España 11% y en el caso de nuestro país la tasa fue del (-)8.5%, sin embargo, para este 2021, la recuperación económica es notoria aunque debe ser tomada con mucha cautela, al ser producto del “rebote” económico que es algo normal si consideramos que se reabren las actividades luego de haber parado prácticamente en seco, se genera cierta confianza, pero, como todo aquel que sufrió de la enfermedad y la superó, quedan secuelas y en el caso de la economía esa secuela se llama inflación.

Aún cuando, el proceso internacional de recuperación es evidente, el aumento de precios en estos meses ha sido constante a grado tal, que las diferentes autoridades monetarias del mundo decidieron tomar medidas preventivas importantes, siendo el aumento de las tasas de interés la primordial y si bien ha logrado mitigar un poco el impacto del aumento de precios, nos encontramos en un momento en donde las tasas de inflación son superiores a las tasas de interés, algo que al ser analizado por inversionistas genera pérdidas y por lo tanto se pierde atractivo en el corto plazo, dado que, el diferencial en muchos casos es negativo.

De acuerdo con información de diversos bancos centrales, la relación tasa de interés contra inflación respectivamente es: Canadá 0.25% vs 3.1%, Estados Unidos 0.25% vs 5.4%, Reino Unido 0% vs 2.5%, Alemania 0% vs 3.8%, México 4.5% vs 5.8%, Brasil 5.25% vs 8.9%, India 4% vs 5.5%, entre otros. ¿A qué se debe esto? La respuesta tiene que ver con las propias medidas tomadas en la pandemia, es decir, dado que se tuvo que parar en seco la actividad, al momento de reabrir, se generó un aumento importante de la demanda por bienes relacionados con la producción, que impulso aumentos en los precios del petróleo y las materias primas, que a su vez, generaron que dentro de las llamadas cadenas de suministro globales, se aumentaran los precios y la escasez de algunos bienes como automóviles o materiales de construcción.

¿Qué se puede hacer? En realidad no hay una receta específica, las acciones pertinentes ya se están tomando que es, la modificación de la tasa de interés por la autoridad monetaria, sin embargo, no se espera que en el corto plazo la inflación tanto en nuestro país como en el resto del mundo disminuya, por lo que, la intervención del Banco Central será fundamental en los siguientes meses para dar estabilidad, ojalá que los próximos relevos entiendan que, ahora más que nunca se debe cuidar su autonomía, de lo contrario, los que pagarán las consecuencias serán los bolsillos de los ciudadanos.

* Eduardo López Chávez es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, conferencista, consultor experto en temas económicos y de administración pública, director fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa Voces Universitarias.

Contacto: https://flow.page/eduardolopezchavez