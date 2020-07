Bimbo fue una de las empresas que presentó de los mejores reportes esta temporada, con un incremento trimestral en ventas netas de 19.9% frente al mismo periodo del 2019

El sector de consumo frecuente experimentó un trimestre atípico, no solo por la crisis sanitaria actual, sino por los resultados polarizados que dejó la temporada de reportes, donde empresas del mismo giro, como Coca-Cola FEMSA y Arca Continental presentaron resultados contrastantes.

De una muestra significativa de las empresas de este sector que cotizan en Bolsa, encontramos que el volumen de venta agregado cayó 1.58% y los ingresos crecieron 6.98%, comparado con el mismo periodo del año pasado, indicándonos que las emisoras incurrieron en una estrategia de precio para compensar la caída en volumen, destacando la resiliencia característica del sector ante crisis económicas.

La estimación oportuna del PIB para el 2T20 fue de una contracción de 18.9% año-año, de acuerdo con el Inegi.

En términos de costos, el sector reportó una estabilización en los insumos y, por lo mencionado en la mayoría de las llamadas de resultados, se espera un buen comparable para la segunda mitad del año; sin embargo, empresas como Kimberly Clark de México podrían verse afectadas en costos de insumos por la depreciación del peso frente al dólar, generando presión en los márgenes de utilidad.

Se observó una tendencia de alza en los gastos operativos del sector, pues la mayoría de las emisoras modificaron sus rutas de distribución, esto por los cierres y restricciones en muchos centros de operaciones, además de la compra de instrumental de protección para empleados, como máscaras, gel antibacterial, termómetros, etc.

Un común denominador de las empresas que presentaron buenos resultados fue que son empresas globales con presencia preponderante en mercados desarrollados, pues la depreciación del peso ante dichas monedas les dio un impulso en sus ventas que no observaron empresas que tienen operaciones solo en México y/o Sudamérica.

La generación y preservación de liquidez fue uno de los objetivos principales que compartieron los participantes este sector; sin embargo, no están cerrados a la opción de fusión o adquisición, siempre y cuando no afecte su nivel de apalancamiento y no comprometa liquidez de operaciones esenciales.

De igual forma, no se les dio prioridad a los lanzamientos de nuevos productos, pues no se consideraron como necesarios/esenciales, por lo que el monto de inversión para esta estrategia fue descartada del CAPEX (inversión de capital, por sus siglas en ingles).

Bimbo fue una de las empresas que, consideramos, presentó de los mejores reportes esta temporada, con un incremento trimestral en ventas netas de 19.9% contra el mismo periodo del 2019 y el EBITDA ajustado trimestral incrementó 29.2%, derivado de los buenos resultados en ventas de Norteamérica (EU y Canadá) con incrementos de 36.4%, y un buen comparable en costos; en la llamada de resultados con la administración, se mejoró la guía que se tenía para el 2020, donde se espera crecimiento en flujo operativo de doble dígito.

Otra empresa que presentó un buen reporte fue Cuervo, con un incremento trimestral en ventas netas consolidado de 25% y el EBITDA trimestral aumentó 69.3% contra el mismo trimestre del año pasado.

La administración no dio a conocer guía de resultados para la segunda mitad del año, pues consideran que hay poca claridad con los planes gubernamentales acerca de las reaperturas y el avance del control de la pandemia; sin embargo, se comienza a ver una estabilización en los precios del agave, lo que liberaría la presión actual en los márgenes de rentabilidad permitiendo la expansión de los mismos para lo que resta del año, pues la base comparativa del 2019 es baja.

Bachoco fue una de las empresas con un reporte débil en el sector, ya que se dio una sobreoferta de sus principales productos, debido a que la producción de pollo estaba preparada para satisfacer cierto nivel de demanda que, a raíz del cierre de negocios del segmento HORECA (Hoteles, restaurantes y cafés), no se vendió, lo que presionó el precio de sus principales productos; sin embargo, para finales del mes de junio, se observó una mejora en los precios, así como una tendencia hacia el equilibrio entre oferta y demanda, por lo que se espera que julio y los meses subsecuentes sean de mejores resultados.