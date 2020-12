Se tambalea la independencia de Concamin. El pretexto, la pandemia sanitaria. Me explico. No desaparecerá el outsourcing entendido como la contratación de un servicio que no esté alineado a las labores propias de una empresa, pero muchas prácticas sí, así nos lo dijo Carlos Romero, procurador Fiscal de la Federación.

No obstante, habrá que ver cuáles son los lineamientos de esta reforma. El gran peligro es que sea un Frankenstein que represente la gota que derrame el vaso, que nos lleve como país a perder el grado de inversión.

La decisión de regular el outsourcing es tan importante para el desarrollo de México, que el tema trascendió a las oficinas del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a quien no le gusta el tema de desaparecer dicha figura, aunque sí de una mayor supervisión en el tema laboral mexicano.

En territorio nacional, el asunto también se maneja al interior del Gobierno Federal que preside Andrés Manuel López Obrador, y busca aliados al interior del sector empresarial.

Ahí es donde entra la Concamin, y su posible pérdida de independencia. El caso es que nos aseguran que le han pedido al presidente de esta Confederación, Francisco Cervantes, que se mantenga en dicho cargo hasta agosto del 2021.

De ahí que la Secretaria de Economía, todavía bajo la dirección de Graciela Márquez Colin, publicó en el DOF, con fecha 1 de diciembre, varios acuerdos apegados al artículo 3, 21, 15, 23, 24 y 6 de los estatutos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para que no se lleven a cabo reuniones y con ello cambios de batuta, argumentando que no se pueden llevar a cabo reuniones masivas por la emergencia sanitaria.

Acuerdo al que el presidente de Concamin ha decidido apegarse, pese a que el proceso de cambio se trata de una reunión con 45 industriales, los cuales, incluso, podrían ejercer su voto en persona o vía mail.

Le pregunté a Francisco Cervantes al respecto. Me aseguró, que él se quedaba porque no se podría llevar a cabo una asamblea en medio de esta emergencia sanitaria, pero “que si lo que querían era que se fuera, él se iba”, que él no tenía ningún lazo con el presidente López Obrador, que si fuera cierto, sería un honor, y que entendía que tenía muchos adversarios que lo querían fuera de la Concamin.

Vamos por partes y sin dramatizar: tres años es el límite de cualquier presidente de la Concamin; la votación se puede llevar a cabo aplicando las leyes de esta Confederación, que no se debe a un gobierno sino a los industriales agremiados. Cervantes Díaz puede mantenerse firme y apoyar los acuerdos de su gremio, e incluso, cambiar estatutos de la Concamin y salir como los grandes.

Prueba de que se pueden hacer las cosas con 50 personas o más en un recinto, ha sido el Senado, y la Cámara de Diputados, quienes han sesionado y trabajado con jornadas presenciales y en oficinas, manteniendo 50 legisladores presenciales, pero con una participación de todos o casi todos, los 120 Senadores y los 500 Diputados.

Francisco Cervantes es un líder empresarial que ejerce su tercer año como presidente de la Concamin, y quien, si bien es cierto, ha hecho un buen papel en su cargo, sus últimas declaraciones y decisiones no han estado alineadas al gremio, tan es así, que el propio CCE, al mando de Carlos Salazar, ha tenido que salir a aclarar algunas de sus afirmaciones.

En fin. Habrá que estar muy atentos a ver qué pasa con las decisiones al interior del sector empresarial, que se había mantenido independiente al Gobierno Federal. No se debe confundir trabajar de la mano, a trabajar para él.