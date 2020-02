Muchas y distintas reacciones por la cena en Palacio Nacional a la cual convocó el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a más de un centenar de los empresarios más importantes de la República.

Distintas y hasta contradictorias reacciones propias de los tiempos que corren, pero también porque quizá atestiguamos algo que ya parecía olvidado.

Nos guste o no nos guste, para bien o para mal, se dejó sentir, por primera vez en muchos años, el formidable peso del poder presidencial. Insisto, no sabemos si es bueno o malo, o, como dijo el clásico, todo lo contrario.

STPS: no podrán recortar a inspectores

En los foros del "parlamento abierto" sobre outsourcing, ha titular de la STPS Luisa María Alcalde ha advertido que cualquiera que sea la regulación aprobada exigirá de rigurosas y frecuentes inspecciones.

Ya en el Senado, la funcionaria debió advertirles a los legisladores y de paso a los diputados y al mismo gabinete, que su Secretaría no podrá recortar el gasto en inspectores.

Y recordarles que eventualmente tendrá que aumentarse, porque cuando entre en vigor el T-MEC, las leyes laborales mexicanas estarán severamente vigiladas por los sindicalistas estadunidense y, mejor revisar nosotros, antes que admitir injerencia extranjera.

Morena y sus satélites abrieron el juego

Al votar por la convocatoria para iniciar en la Cámara de Diputados el proceso de elegir a cuatro nuevos consejeros electorales para el INE, la mayoría se despojó de la máscara del "consenso".

No queremos santones ni príncipes, dijo el coordinador de los legisladores morenistas Mario Delgado, quien aseguró que se cambia el viejo sistema de los acuerdos partidistas.

Más claridoso fue el Partido del Trabajo al decir que los nuevos consejeros "representarán a la revolución sin violencia de la 4T". Y ya sabe lo que dicen: los niños y los borrachos siempre dicen la verdad.

NOTAS EN REMOLINO

No debe dejarse sorprender el director del IMSS Zoe Robledo. La clínica 25, ubicada en Neza, estaba dañada estructuralmente antes del temblor de 2017, ya solo daba servicios de urgencia. ¿Cómo arreglar el desastre que afecta a más de 200 mil derechohabientes, los cuales, por cierto, sí votan... Tal parece que el canciller ruso Serguei Lavrov vino a México a "cucar" con su declaración de que México podría adquirir helicópteros rusos. Aquí no tienen que explicar nada. En Washington sí, pues ayer un funcionario del Departamento de Estado dice que si eso ocurre México sufriría sanciones económicas. Lo dijo ante el Congreso... ¿Quién ganaré el forcejeo por la construcción de nuevos hoteles en Cancún? Fonatur o Sectur. Se admiten apuestas... Bien que congelen las cuentas de las "factureras". Mal si lo hacen sin probar ante un juez que sus facturas son falsas. Contra lo que tantos morenistas piensan, la justicia no se aplica por aclamación... Ahora resulta que Emilio Lozoya utilizará el argumento de "no se mandaba solo". Como sea, ya descubrió lo cierto del dicho que los amigos son como los taxis, cuando cae una tormenta, no se encuentra ninguno...