¿Viste la acción de precios en Chicago el viernes pasado? ¿Notaste que las cotizaciones de los futuros de maíz para septiembre y diciembre tocaron límite abajo por unos minutos durante la sesión?

El Chicago Mercantile Exchange tiene establecidos límites máximos de movimiento de precios para una sola sesión, eso en maíz, por ejemplo, representa 25 centavos de dólar por bushel o 9.80 dólares por tonelada. En efecto, el mercado no puede subir o bajar más allá del rango descrito y el viernes pasado en contra de todos los pronósticos operamos límites abajo en maíz.

¿Y por qué bajar a ese nivel? El Departamento de Agricultura (USDA, por su sigla en inglés) emitió un reporte con el conteo de superficie sembrada e inventarios trimestrales, lo cual da cuenta de las existencias. Era clave esta información porque por un lado queríamos tratar de aterrizar la cifra total de superficie que sería perdida por las inclemencias climáticas.

El reporte sorprendió a propios y extraños una vez que el mercado se aprestaba a ver un recorte de hasta 3.5 millones de hectáreas de maíz y se reportó una caída de área de apenas 400,000 hectáreas. Tras el reporte y durante los siguientes tres minutos el mercado subió y bajo frenéticamente dejando un rango de más de 10 dólares en ese lapso. ¿Pero por qué la sorpresa? Las lluvias persistentes en el Medio Oeste de EU habían sido el tema constante de charla, y el precio del maíz había subido en consecuencia.

Este ciclo agrícola ha sido inédito por muchas razones y los atrasos en la siembra nos hicieron suponer lo peor, una vez que entrar en medio del lodo a sembrar nos ha llevado a un ciclo tardío que ha rebasado las ventanas normales de siembra, las aseguradoras ponen fechas límites para sembrar y garantizar cobertura y estábamos muy por encima de los plazos.

El tema es que no sólo se teme que la falta de superficie impacte en bajas producciones, el rendimiento también se advierte menor a la tendencia por lógicas razones.

Ningún analista tenía considerado un reporte tan optimista, y a final del día, el USDA ha ofrecido hacer un recuento de área, así que durante julio procederán a ir lote por lote, estado por estado hasta encontrar lo que realmente ha sido abandonado. El maíz se puso muy bajista en futuros y ahí estamos de momento.

¿Qué sigue? Tratar de nivelar precios a zona de equilibrio y eso va a ser difícil, los agricultores estarán completamente alejados de mercadeo, estos precios no los avalan, los datos del USDA desacomodaron por completo el momento actual que urge contextualizar, pues la originación de granos en el medio oeste es difícil, los precios bajan en señal de abundancia, pero las existencias físicas no aparecen y los usuarios tienen que levantar sus ofertas vía incremento de primas para hacerse llegar del producto, este ciclo agrícola no tiene muy buen pronóstico en términos productivos, los cultivos veraniegos vienen tarde, ¿qué tan tarde? hoy hace un año 17% del norteamericano estaba formando panojas mientras hoy seguimos viendo brotado; en algún momento atenderemos estos temas, me parece, de momento lo que es es lo que hay, y dejamos en manos de la madre naturaleza el resto del desarrollo de cultivos con todo el verano de frente.

Tiempo de cerrar esta participación, y no nos podemos ir sin destacar que China y los Estados Unidos acuerdan dialogar sin escalar sanciones comerciales, no sabemos bien a bien qué fue lo que se acordó entre los mandatarios respectivos, lo único que sabemos es que no hay mas aranceles de momento y se hacen anuncios de grandes compras de productos agrícolas por parte de China, estaremos atentos mientras el resto del orden de lo geopolítico sigue mostrando complicaciones. Irán ha rebasado el inventario permitido en el tratado nuclear de material radioactivo que definitivamente insta a más sanciones y la zona está complicada.

Yo con esto me despido de momento haciendo constancia de que este ciclo agrícola está y seguirá estando lleno de sorpresas, los especuladores habían construido una posición comprada de maíz bastante robusta y, con las bajas recientes, está muy débil mantener esa postura, lo anterior no por un tema de ser alcistas o bajistas, sino simplemente por el mantenimiento financiero de una posición perdedora que para muchos especuladores es cosa no permitida, veremos limpia en esa tenencia, me parece, y para cuando todo esté dicho y hecho, no olvides lo que pasa ahora que es algo que regresaremos a platicar más adelante.

Ánimo.

[email protected]