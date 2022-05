Una pregunta para las oposiciones: ¿cuándo empezar a promover figuras públicas que pudieran comenzar a ser identificadas como posibles candidatos o candidatas a la presidencia en 2024? Ante el evidente activismo de los aspirantes morenistas hay inquietud y duda. Para algunos, ya es tiempo de arrancar y presentarse ante la opinión pública como aspirantes. Para otros es demasiado pronto y habría que esperar hasta finales de este año o principios del otro.

Desde que el presidente López señaló como posibles candidatos a la mitad de su gabinete, fue claro que sólo hay tres prospectos: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López; Monreal está fuera de la mira. Estas “corcholatas”, como los llamó el mandatario, se han dedicado a hacer un proselitismo descarado bajo la cubierta de que lo hacen en sus días de descanso y están ayudando a sus candidatos en las seis campañas estatales que se llevan a cabo.

Estas campañas de autopromoción las hacen con el permiso de López Obrador. En los eventos a los que los tres asisten, los apoyos no son para los candidatos locales, sino para ellos, prueba de esto son los gritos de “presidente” o “presidenta” que les lanzan. Los tres están claramente violando la ley al llevar a cabo actos anticipados de campaña. Ya hay recursos ante el INE para tratar de castigar estos actos. Veremos si el Instituto y el TEPJF dan el siguiente paso y confirman las violaciones a las leyes electorales. Sería muy sano si lo hicieran, pero ambas instituciones están bajo un asedio que las ha hecho dar pasos atrás.

Del lado de las oposiciones no se ponen de acuerdo y los partidos se ven empequeñecidos ante la maquinaria presidencial. PAN, PRD, PRI y MC no están compitiendo contra MORENA, sino contra la popularidad del presidente. Esto es lo primero por entender. Lo segundo es que una baja en el rating de AMLO no se traduciría automáticamente en un incremento a las simpatías por la oposición. Así que hay que olvidar la espera y comenzar a construir sin esperar milagros o accidentes.

Un vistazo a los prospectos opositores no parece muy halagüeño: el autodestapado “Alito” Moreno ya era impresentable desde antes y ahora que se conocen grabaciones suyas (“a los periodistas hay que matarlos de hambre”) lo es aún más. Ricardo Anaya sería apresado en cuanto llegara a México, Margarita Zavala no parece despertar grandes simpatías, Samuel García es un prospecto frágil, Enrique Alfaro sufre un gran desgaste. Algunas encuestas proponen incluir a Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, que se ve bien en el papel, pero que tal vez se desinflara en una campaña. Las encuestas son una cosa, la realidad es otra. Enrique de la Madrid es una buena opción, pero, por ahora, nadie lo toma en cuenta. Hay otros (Gustavo de Hoyos y Claudio X. González), pero son poco conocidos.

En el campo opositor también se percibe un ambiente de especulación. Los partidos no saben si MC se sumará al bloque y algunos ya han empezado una campaña en contra de ese partido acusándolo de hacerle el juego a MORENA. Creo que es un error atacar para conseguir la unidad, es un contrasentido. También se especula sobre la posibilidad de que Ebrard y Monreal deserten de las filas guindas al no ser ungidos por la voluntad presidencial. Otra vez, la oposición está esperando en lugar de actuar. Mala cosa.

En los años 70, bajo el priismo imperial, Reyes Heroles propuso tener primero el programa y luego al hombre (las mujeres eran invisibilizadas en un desagradable club de Tobi). Por supuesto, el presidente López Portillo no le hizo mayor caso y escogió a Miguel de la Madrid. No sería mala idea desenterrar la tesis reyesheroliana y comenzar a trabajar en un programa atractivo para los electores y, sobre todo, viable.

Este programa deberá tomar en cuenta que los apoyos sociales implantados por el actual sexenio ya no pueden quitarse so pena de ser derrotados antes de la pelea. Pero también deberá hacerles mejoras, entre las cuales habría que empezar por desmantelar a los Siervos de la Nación, institucionalizar los apoyos, es decir, fijar metas, control del presupuesto y evaluación. También habría que proponer un programa de consolidación de las instituciones (INE, INAI, etc.); aprovechar algunas cosas implantadas por el actual gobierno, tales como el cobro de impuestos a las grandes empresas, etc.

En este escenario hay cuatro temas fundamentales que los gobiernos de este siglo no han sabido resolver: seguridad, economía, educación y salud. Hay que borrar el caudillismo, dejar atrás las frases hechas y las propuestas inaplicables y entrarles a estos temas. Mejorar esto sería una verdadera transformación. Siendo parte de las oposiciones, creo que hay que comenzar.