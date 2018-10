A quienes encomendó el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador la operación de la consulta sobre el nuevo aeropuerto para Ciudad de México, se les enredaron las pitas y lo forzaron a salir ayer a borrar erróneas percepciones de fisuras en el equipo.

Si el Jefe les ordenó organizar la consulta, seguramente él cuidó los detalles de comunicación con aquellos que, aunque sea para cubrir apariencias, se supone la financiarán. Y anunciaron apoyos monetarios que, como dicen, ´´no estaban planchados´´.

Hubo rezongos por la descortesía y por la torpeza de no correrle la cortesía a personajes importantes de Morena. Una novatada, para corregir la cual bastó la personal intervención del Presidente Electo. Primer error, primero.

No alegrarse si desaparecen el Ramo 23

Desde las bancadas del Congreso, no sólo de las de Morena, sino también de las de algunos aliados y otros que no lo son, se ha festejado la sola posibilidad de que en el Presupuesto que se apruebe para 2019 ya no aparezca el famoso y satanizado Ramo 23.

Es uno en el que, según dicen quienes saben de estos laberintos presupuestales, se incluyen, entre otras, partidas para entregarles a los Estados de la Federación para realizar obras. Como siempre eliminan algo para ´´evitar corrupción´´ y tiran el agua de la bañera junto con el niño.

Hay que recordarles que en esa partida están también los recursos del Fonden, del Fondo Metropolitano, del Fondo de Capitalidad, entre otros.

¿De verdad van a dejar sin recursos al Fondo Nacional para Desastres Naturales?

Nelson Vargas devela abusos de DDHH

En la entrevista del señor Nelson Vargas con Joaquín López Dóriga lamentó que cuando menos dos de los responsables del secuestro y asesinato de su hija todavía no puedan ser sentenciados, a pesar de que el crimen ocurrió en el sexenio calderonista.

Es que los abogados defensores, con la prerrogativa que les otorga una legislación ´´humanista´´, para la cual los sujetos a proceso por asesinatos terribles siempre pueden retrasar y retrasar los juicios, con argumentos de proteger los derechos humanos de los acusados.

Y, como ningún juez quiere ser acusado de violar los derechos humanos, les autorizan a no comparecer a las audiencias, con pretextos baladíes.

Esos son los detalles que los ´´corazones sangrantes´´ no registran. Por eso para tantas personas son vistos como defensores de delincuentes.

Nada más.

NOTAS EN REMOLINO

El Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete habló en el Senado de las razones y las obras de este gobierno, a seis semanas de terminar el sexenio. Advirtió que se han reconocido los errores, algo no tan común… Por cierto, hay quienes ya se creen el cuento de que el gobierno peñista está ausente. Como se ha dicho muchas ocasiones son decisiones editoriales, resultado de la vieja conseja: ´´the King is dead, long live the King´´… Sería mal precedente que el Presidente Electo fuera a iniciar su gobierno el uno de diciembre con una violación a la ley. ¿Nadie de los suyos, ni su asesor jurídico, le ha dicho que para ofrecer en venta bienes del Estado hay que seguir un procedimiento que fija la ley? ¿Y que los aviones de la flota de Presidencia son bienes del Estado? Conste, son preguntas… Ya salió un grupo que ofrece invertir en el Tren Maya, según El Economista, se trata del Grupo Vidanta… Vaya espectáculo que estuvo a punto de armar Gerardo Fernández Noroña. Buscaba a una diputada priísta que le había increpado. No le importó que esté embarazada. Ah, don Gerardo, la cabra tira al monte…