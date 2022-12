Se divide, se debilitan empresas

Se dice que divides y vencerás. Pero, en el caso del sector empresarial, se pueden debilitar aún más las circunstancias. Y no hay que encontrar el hilo negro para saber que la fortaleza de las industrias genera inversión, empleo y a su vez desarrollo de un país.

Sin embargo, el gremio empresarial sabe que las principales cúpulas se encuentran debilitadas. Por una parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aunque parecería que tendría el apoyo de todos dado el apoyo del Gobierno Federal por el cual llego a dicho cargo, la realidad, dista mucho de esta premisa.

Concamin, al mando de José Abugaber, no parece proponer, ni avanzar, nos aseguran que está más preocupado por la foto de los eventos que de proponer y entrar a los temas que influyen en el gremio.

Al parecer cada cámara jala para su camino, y no hay una directriz, donde las principales cúpulas son CCE y Concamin. En fin, esperemos que ello se redireccione, más cuando 2023 es un año de grandes retos, donde se podrá a prueba la fortaleza de las empresas, y no precisamente a las grandes sino a las micro, pequeñas y medianas, quienes, aunque no son las que ocupan el 90% de la generación de economía, sí dan un 95% del empleo formal.

Reto que puede derivar en la generación de una economía informal más grande, y de una pobreza laboral cuyo lastre será más que complicado que la propia inflación.

No hay que olvidar que, de acuerdo con el CONEVAL, que dirige Guillermo Cejudo, la pobreza laboral se encuentra en más del 40% de la población ocupada, es decir, que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica adecuada. Ni por el alza de los salarios, dado que la inflación, la crisis y la generación de empleo dieron un revés y cayeron los avances.

De acuerdo con José Luis de la Cruz, la mayor parte de la precariedad laboral está en la economía informal lo que representa 55% de los trabajadores, y el combate a la economía informal no está siendo un tema que se esté atendiendo para minimizar.

Aunado a ello, la desaceleración económica que se espera del 2023 jugara en contra de la fortaleza empresarial. El crecimiento que se pronosticará no será suficiente para amortiguar dicha situación.

Y es que, aun cuando se quisiera incorporar la economía informal a la formalidad, este proceso debería ser gradual, porque simplemente habría instituciones que no soportarían este proceso, como es el caso del IMSS, que dirige Zoé Robledo e ISSSTE, al mando de Pedro Zenteno, quienes no podrían atender la salud de toda la población de forma inmediata.

Se requieren generar mecanismos de financiamiento, de desarrollo de medianas empresas que son las que pueden comenzar a atender este problema, vía su desarrollo.

Además de agilizar los costos y burocracia para que las empresas se puedan regularizar, sin dejar a un lado el crecimiento, porque de lo contrario, no se podrá regular la economía informal.

Y la Asociación que, sí busca seguir avanzando como lo hace su todavía presidente Bernardo González Rosa, es la AMAFORE. Pues, aunque él dejará el cargo en enero del 2023, el Consejo compuesto por 9 integrantes, ya sondean quien lo sustituirá.

Los nombres que suenan vía un Headhunters, son; Sofia Belmar, Nicole Breach y Guillermo Zamarripa, sin embargo, también, y no por el Headhunters, el nombre de Mari Nieves Lanzagorta sale a la luz.

Habrá que ver cuál es el objetivo de esta Asociación para entonces definir quién será el sucesor de González Rosas.

Lo que parece real es que será una mujer, por primera vez en la historia de la AMAFORE, la nueva titular. Cualquiera de las tres será pieza clave y realizará un gran trabajo, sin lugar a duda.

La pregunta es qué busca el Consejo; continuidad, exposición, esquema político. Cuál será el foco para darle seguimiento a todos estos cambios de la reforma de pensiones, evaluar su desempeño, y que siga una voz fuerte en beneficio de los trabajadores.