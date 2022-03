Fibra Mty, un fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en inmuebles corporativos en México, dio a conocer que inició el proceso de diagnóstico y certificación LEED O+M (Leadership in Energy and Environmental Design for Operations and Maintenance) de sus edificios de oficinas de su portafolio.

El proceso de certificación contempla 141,186 metros cuadrados de área bruta rentable en 11 edificios en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí y Ciudad Juárez, y espera que finalice en un periodo de seis a 18 meses.

Esta certificación ayudará al fibra a mitigar el impacto ambiental al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también le dará acceso a contratos de crédito de largo plazo vinculados a objetivos de sustentabilidad con mejores condiciones crediticias.

De igual manera, la iniciativa está en línea con los objetivos ambientales, sociales y de gobierno corporativo de la compañía.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el administrador privado de terminales aéreas en México y Jamaica, planea recabar hasta 5,000 millones de pesos con la emisión de dos bonos en la Bolsa Institucional de Valores.

La empresa hará la colocación en dos tramos, correspondientes a la sexta y séptima emisión de un programa de deuda aprobado por hasta 42,200 millones de pesos.

Los bonos, que tendrán las claves de pizarra GAP 22 y GAP 22-2, no podrán exceder en conjunto los 4,000 millones de pesos más un monto de sobreasignación de 1,000 millones de pesos. Los plazos de vencimiento serán a cinco y 10 años, respectivamente, de acuerdo con el prospecto de colocación publicado en Biva.

El primer bono pagará un interés que se determinará al momento de la emisión, con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días más una sobretasa, mientras que el segundo devengará un interés anual fijo que tomará como referencia la tasa del bono gubernamental o Mbono al mismo plazo.

Los instrumentos recibieron la calificación 'mxAAA' por parte de la agencia S&P Global Ratings. Por su parte, Moody's Investors Service asignó las notas 'Baa1' en escala global y 'Aaa.mx' en escala nacional.

Tesla subió el precio de sus vehículos eléctricos en China y Estados Unidos el martes, la segunda alza en menos de una semana, después de que su fundador, Elon Musk, dijo que el fabricante estadounidense de autos eléctricos enfrenta una importante presión inflacionaria.

Los aumentos se anuncian cuando los costos de las materias primas se disparan, agravados por la crisis por la invasión rusa de Ucrania. Musk había dicho el domingo que el fabricante de autos y la compañía de cohetes Space X se enfrentaban a la presión en áreas como las materias primas y la logística.

La empresa subió los precios de todos sus modelos en Estados Unidos, mostró su página web. En China, elevó los precios de algunos productos Model 3 y Model Y en 5 por ciento.

Walmart de México y Centroamérica (Walmex) espera duplicar este año el número de usuarios conectados a su servicio de telefonía móvil llamado BAIT (Bodega Aurrera Internet y Telefonía) que ha atendido a cerca ya de 2 millones de personas.

Según la minorista más grande de México, actualmente las líneas de BAIT representan alrededor de casi 2% del total en el país, desde que lanzaron el servicio hace un par de años.

Walmex también anunció que planea elevar sus inversiones en cerca de 35% durante este año a 27,600 millones de pesos.

Por otra parte, la empresa dijo que aspira a tener una flota de reparto totalmente eléctrica para 2027, en un cambio que inició el año pasado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado el mandato para negociar un tratado legalmente vinculante sobre la contaminación por plásticos. Dicho acuerdo verde podría ser el más grande del mundo desde el Acuerdo de París.

Es la primera vez que la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente adopta un mandato de negociación para un acuerdo medioambiental.