Resulta que GAIA, empresa de comercio electrónico de muebles y accesorios de diseño en México, recaudó 50 millones de dólares en su tercera ronda de financiamiento, liderada por SoftBank Latin America Fund, la firma de inversión de capital de riesgo de la empresa japonesa SoftBank.

Los recursos serán para lanzar un marketplace con más de 300,000 productos, así como para mejorar su actual tecnología e infraestructura operativa.

De igual manera, GAIA planea usar el financiamiento para ampliar su infraestructura logística en Ciudad de México y las 40 ciudades más grandes del país, para lo cual abrirá varios centros de distribución regionales, desarrollará aún más su comercio electrónico y ampliará su cartera de productos y servicios.

La empresa busca capitalizar el floreciente mercado de comercio electrónico de México y el creciente interés de los consumidores en el hogar, dos tendencias que se han acelerado significativamente a lo largo de la pandemia y que están preparadas para continuar creciendo en el futuro.

En la ronda recién levantada por GAIA también se sumaron otros inversionistas que participan actualmente en la compañía, como Rise Capital, FJ Labs, Strive Ventures, Amador Ventures, Alpha4Ventures, Inversiones Consolidadas, Humboldt Management Inter-American Development Bank (IADB) y la francesa French Partners.

La empresa de venta de muebles, que vio la luz en 2014, también cuenta con 16 tiendas físicas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Mérida y Cancún.

China asestó un nuevo golpe normativo a sus gigantes tecnológicos diciéndoles que pongan fin a una antigua práctica de bloquear los enlaces de otros sitios o que se enfrenten a las consecuencias.

Los comentarios, realizados por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT, por sus siglas en inglés) suponen la más reciente medida en la amplia ofensiva reguladora de Pekín, que ha afectado a sectores que van desde la tecnología hasta la educación y los bienes raíces.

El ímpetu regulador ha reducido el valor de mercado de algunas de las mayores empresas del país en miles de millones de dólares.

La Internet china está dominada por un puñado de gigantes tecnológicos que históricamente han bloqueado los enlaces y servicios de sus rivales en sus plataformas.

El argumento de las autoridades es que si se restringe el acceso normal a los enlaces de Internet sin una razón adecuada afecta a la experiencia del usuario, daña los derechos de los usuarios y altera el orden del mercado.

El MIIT no mencionó a ninguna empresa en particular pero el periódico 21st Century Business Herald informó que el gigante del comercio en línea Alibaba y Tencent están entre las empresas a las que se les pidió la semana pasada que pusieran fin a esta práctica en un plazo no especificado.

Space Exploration Technologies (SpaceX), una empresa estadounidense de fabricación y servicios de transporte aeroespacial fundada por el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, completó una prueba para realizar el miércoles un vuelo con cuatro tripulantes.

La misión Inspiration4 será la primera conformada solo por civiles, comandada por Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift4 Payments de 38 años.

"Se completó la prueba de fuego estático del cohete Falcon 9, apuntando el miércoles 15 de septiembre para el lanzamiento del primer vuelo espacial humano totalmente civil de la nave espacial Dragon", dijo Space X en su cuenta de Twitter.

El lanzamiento ocurre después de los vuelos de los multimillonarios Richard Branson y Jeff Bezos al espacio.

Fundación FEMSA y el C+LAB Laboratorio de Ciudad de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, presentarán en un evento virtual gratuito este martes un catálogo de ideas con el objetivo de inspirar a organizaciones y gobiernos locales a repensar nuestras ciudades poniendo a los niños al centro e incorporando sus voces en el proceso.

Para el 2050, se estima que casi el 70% de los niños del mundo vivirán en ciudades y, a pesar de que representan casi un tercio de la población mundial, rara vez sus necesidades y puntos de vista son considerados en la toma de decisiones sobre los espacios públicos que habitan. Las calles, parques y plazas pueden y deben ser espacios de aprendizaje que favorezcan su desarrollo físico, mental, emocional y social.