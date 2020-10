Hoy inician las actividades previas a la Reunión Anual de Industriales (RAI) que organiza Concamín. Hay varias mesas de trabajo bajo el paraguas de ¿cómo impulsar el despegue del Sur-Sureste? También estará por aquí una delegación de más de 100 empresas de Taiwan que buscan hacer negocios. China Nacionalista tiene años de coquetearnos.

El miércoles iniciarán en forma los trabajos en una nutrida agenda tras inaugurar Alfonso Romo, Fernando Chico Pardo y el propio mandamás de esa confederación Francisco Cervantes.

La reunión se dará en el contexto de la efervescencia que ya comenzó a generarse para lo que serán las elecciones para nuevo presidente en Concamin.

Así como fue el proceso por el que fue designado Cervantes Díaz, parece que otra vez habrá fuertes forcejeos. Recién le platicaba de los tres postores que se barajan. El guanajuatense José Antonio Abugaber, el oaxaqueño Netzahualcóyotl Salvatierra y Alejandro Malagón Barragán de Canainca.

Hoy le platico que no son los únicos. También se menciona a Mauricio Dohener Cobián, presidente de la Canacem, y Ramón Beltrán Arellano ex presidente de la Cámara del Aluminio. Este último fue de los impulsores de la Canalum, última cámara que ha surgido. Es un gran cabildeador y fuerte opositor a Cervantes, por lo que tendría cierta simpatía de aquellas cámaras que no expresan su voto.

A su vez está Malagón Barragán que como le decía parece ser el favorito. Lo apoyarían diversas empresas de Monterrey, entre ellas Femsa.

Abugaber Andonie presidió en su momento la Cámara del Calzado de Guanajuato y goza del apoyo de los empresarios de su estado y se le observa, según los que saben, como cercano a Cervantes. El caso de Salvatierra López, ex presidente de la CMIC, es propietario de su empresa, ha colaborado como funcionario en su natal Oaxaca, pero según esto, no tiene los consensos requeridos.

A su vez Dohener Cobián, miembro del consejo directivo de Cemex, tiene una muy buena reputación y hay quien asegura que puede ser un candidato oculto, si los demás no se logran consolidar. Obvio igual está cerca al grupo de Monterrey.

Lo que es un hecho es que después de la RAI, los jaloneos en la sucesión de Concamín se harán más patentes. Veremos.

CCE foco en Senado y en fiscal ocho puntos

Y más allá de que en el CCE los que conocen, están confiados en que Carlos Salazar se reelegirá, aún falta el parecer de este último y de su propio comité ejecutivo. Por lo pronto esta semana el foco está puesto en lograr la aprobación de algunas de las propuestas fiscales de la IP. Si bien con los diputados no hubo logros, existe la esperanza que con el Senado la historia será otra. Hay ocho puntos que en particular se han cabildeado con la SHCP de Arturo Herrera, el SAT de Raquel Buenrostro y ahora en la denominada cámara alta vía Ricardo Monreal y la Comisión de Hacienda que lleva Alejandro Armenta. El viernes se sabrá el balance.

CI Banco concluye y ya es fiduciario líder

Y ahora sí el negocio fiduciario del Deutsche Bank es propiedad de CI Banco de Jorge Rangel de Alba. La operación se finiquitó tras recibir el aval de la CNBV de Juan Pablo Graf y Cofece. El activo se componía de 900 fideicomisos con lo que CI Banco suma 2,700 de más de 1,000 clientes y recursos por 1,560 mdp. CI Banco ya es el fiduciario líder de México.

Zubiría en el ABC por Alfonso en enero

Nuevo director en el Centro Médico ABC, una de las firmas hospitalarias más prestigiadas. Se trata de José María Zubiría Maqueo ex banquero y con gran experiencia en posiciones públicas y privadas. Remplazará a Alejandro Alfonso en enero del 2021. Este aún fungirá como asesor de la dirección hasta marzo para garantizar una transición exitosa. Alfonso Díaz lideró 17 años el ABC con 130 años de historia.