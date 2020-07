Estados Unidos fue el destino del primer viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a decir del propio mandatario no será el único que por ahora tiene en mente.

Debería estar presente en reuniones internacionales de primer nivel, pero lo que motiva al presidente mexicano son aquellos destinos que generen polémica, discusión y por lo tanto buena cobertura.

El primer viaje está en curso. Hoy regresa de esta controversial visita al presidente Donald Trump y el siguiente viaje internacional que prometió López Obrador es a China.

Le advirtieron a López Obrador sobre los riesgos de ir a Washington y aun así se empeñó en viajar. Salió bien librado, pero hay que conocer el costo. Por lo pronto, en su discurso en La Casa Blanca, López Obrador hizo un guiño proteccionista a Donald Trump.

Sin mencionarlo por su nombre, pero el presidente de México se quejó del gigante asiático que, con sus abundantes exportaciones, hacen que la región norteamericana mantenga un abultado déficit comercial. Para políticos del perfil de López Obrador y Trump eso parece ser insultante.

Quizá en La Casa Blanca sabían de los planes de López Obrador de visitar a Xi Jinping y entonces vino esa prueba del amor proteccionista del mexicano.

Pero, aún así hay el riesgo de que ese siguiente viaje internacional del líder de la 4T no le guste al republicano en campaña. ¿Juan Trump en Beijing? Puede ser too much, como dicen allá.

Ayer, mientras el presidente mexicano seguía buscando palabras en el diccionario para su encuentro con Donald Trump, éste tomaba su arma favorita, Twitter, para volver a denostar a China con aquello del origen del SARS-CoV-2.

La visita de López Obrador a La Casa Blanca realmente tuvo sin cuidado a la opinión pública estadounidense. Nada que ver con la cobertura especial que en México le dieron a este viaje y que es, al final, lo que más quería la 4T.

Poca atención a la presencia del mexicano, comparado con el peso que tiene la mala relación de su presidente con el gobierno chino. Así que una visita de López Obrador a Beijing en plena campaña electoral de Donald Trump podría llamar la atención más que su mismo viaje a Washington.

Pero López Obrador tiene una clientela que también lo quiere ver conviviendo con ese país comunista. La armadura política del líder de la 4T debe impresionar a cualquiera, porque los más recalcitrantes izquierdistas de su movimiento quizá no aplaudieron, pero han mantenido la cabeza agachada durante este par de días de viaje a la cuna del imperialismo yanqui.

Debe medir muy bien el gobierno mexicano que con o sin Trump en el poder, Estados Unidos no está llamado a llevar una buena relación con China y Washington quiere ver a sus aliados tomando su sana distancia.

Y si López Obrador fue a darle el banderazo de salida al T-MEC, que recuerde el apartado 10, capítulo 32 que le impiden a México tener, por ejemplo, un acuerdo comercial con China.

